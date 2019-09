Morawiecki dla Polsat News: "Pensje Polaków muszą być na jak najwyższym poziomie"

Pakiet PiS dla przedsiębiorców ma zapewnić jak najwyższy poziom wynagrodzeń w przyszłości. - To jest polityka gospodarcza w praktyce - powiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z reporterem Polsat News Piotrem Witkowskim. Szef rządu potwierdził, że ZUS dla małych przedsiębiorców nie wzrośnie, a te osoby, które mają dochody na poziomie do 6 tys. złotych będą mogły zaoszczędzić nawet 500 zł.

- Nie tylko nie ma wyższego ZUS-u, ani nigdy nie było takiego zamiaru, ale - tak jak dzisiaj to pokazałem, średnio licząc, dla tych, którzy mają przychody do 10 tysięcy zł, a dochody do 6 tysięcy miesięcznie, ZUS będzie o około 500 zł niższy - powiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Polsat News w Mysłowicach (woj. śląskie).

Morawiecki: ZUS niższy nawet o 500 zł

- Mówię około, dlatego, że ten, który ma tych dochodów już blisko tych sześciu tysięcy, to ma troszeczkę mniejszą ulgę. Ale ten, który ma tych dochodów 2,5 czy 3 tysiące złotych, będzie miał większą ulgę w tym comiesięcznym zryczałtowanym ZUS-ie - powiedział Mateusz Morawiecki reporterowi Polsat News.

Jak zaznaczył szef rządu pozostali przedsiębiorcy będą płacić tak jak do tej pory.

- Dla wszystkich pozostałych zasady się nie zmieniają. Są takie same od dwudziestu lat zapisane w ustawie - powiedział szef rządu w rozmowie z Piotrem Witkowskim.

Według założeń rząd obniżony ZUS ma być realnym ułatwieniem dla najmniejszych przedsiębiorców, zwłaszcza dla samozatrudnionych.

Wynagrodzenia powinny być jak najwyższe

- Chcemy, żeby wzrost gospodarczy był szybszy. Żeby płace pracowników rosły szybciej. Żeby nie tylko płaca minimalna, która jest regulowana, a którą zaproponowaliśmy na poziomie 2600 zł na przyszły rok, a na kolejny - 3 tys. zł, żeby one były niejako takim mechanizmem wypychającym wszystkie wynagrodzenia ku górze - powiedział Morawiecki.

- Najlepszym potwierdzeniem tego, że jest możliwe jest poziom wzrostu wynagrodzeń przez cztery lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Otóż przez te cztery lata, porównując do poprzednich trzydziestu lat pensje realne rosły najszybciej. Szybciej nawet niż w połowie lat 90. kiedy wzrost gospodarczy wynosił około 7 proc. PKB - powiedział prezes Rady Ministrów.

Jak dodał wzrost płac w porównaniu do poprzednich okresów jest rekordowy. - Wtedy (w latach 90. - red.) płace rosły wolniej niż w tej naszej czterolatce - powiedział Morawiecki.

Szef rządu stwierdził, że priorytetem PiS jest obecnie polityka gospodarcza, która ma umożliwić jak najwyższy wzrost wynagrodzeń pracowników.

- To jest polityka gospodarcza w praktyce, w pigułce. Wynagrodzenia Polaków muszą być na jak najwyższym poziomie - dodał Morawiecki.

