Dziś konwencja KO. "Wolałbym mówić o »siódemce Kidawy-Błońskiej« niż o »szóstce Schetyny«"

Transmisja konwencji w Polsat News i na polsatnews.pl.

Program Kidawy-Błońskiej ma być oparty na tzw. Szóstce Schetyny, choć padną także nowe propozycje KO.

- Na pewno doda swoje rzeczy; wiem o tym, że przygotowuje to przemówienie i te pomysły na jutro - mówił w czwartek Grzegorz Schetyna w Polsat News. Dopytywany o konkrety, powiedział: "to kwestia adresu do młodych ludzi, ciekawych rzeczy, które - myślę - zaskoczą niektórych".

"Szóstka Schetyny" to pakiet propozycji, które lider PO zaprezentował w lipcu podczas Forum Programowego w Warszawie. Składają się na nią propozycje zmian w obszarach: "wolności i demokracji", "przyjaznej szkoły", "czystego powietrza i wody", programy: "wyższa płaca" oraz "europejska ochrona zdrowia", a także program dla seniorów. Schetyna opowiedział się także wówczas za zniesieniem zakazu handlu w niedzielę oraz związkami partnerskimi.

Swe propozycje dla biznesu politycy Koalicji Obywatelskiej omówili w środę podczas panelu pt. "Jak zmienimy Polskę?", który odbył się w ramach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Padły m.in. postulaty podwyższenia płac, obniżenia stawek CIT, PIT, ZUS oraz odpartyjnienia spółek skarbu państwa.

Siódemka Kidawy-Błońskiej



W piątek Schetyna przyznał w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, że zamiast o "szóstce" wołałby raczej mówić o "siódemce Kidawy-Błońskiej". "Muszą być nowe akcenty w tym programie, o tym bardzo wyraźnie mówimy, że Małgorzata będzie miała takie punkty, na które będzie stawiać silniejsze akcenty, niż wynikające z dotychczasowej pracy nad programem" - powiedział lider PO.

Według niego, "szóstka" jest "dobrze skomponowana i ona pracuje, i ona będzie podstawą programową". - Ale uważam, że będą rzeczy, i dzisiaj to usłyszymy, które musza być do niej dodane (...) Może tak być, że ta "siódemka' będzie nam prowadzić kampanię programową, ale zawsze siedem, to więcej niż sześć - podkreślił.

Dopytywany co "dojdzie" do programu KO, Schetyna powiedział, że na pewno chodzi o akcenty "bardzo charakterystyczne dla Małgorzaty". - To kwestia kultury, to kwestia jeszcze na pewno większego akcentu w polityce kobiecej - żeby postawić na podmiotowość, na na wagę tych spraw. Myślę, że to też będzie zaskakująca propozycja dla młodych - zaznaczył.

jm/ PAP