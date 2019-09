Komisja ds. VAT przyjęła wraz z poprawkami raport końcowy ze swych prac

Otwierając piątkowe posiedzenie Horała zaproponował najpierw przyjęcie poprawek do jego projektu raportu, a potem całego raportu. Z kolei Konwiński wniósł o zmianę porządku i podjęcie uchwały o "nieprzyjęciu stanowiska komisji śledczej".

Konwiński oświadczył, że zmiany w wersji raportu, którą członkowie komisji dostali dwa dni temu, nie są jedynie redakcyjne i powinny zostać zgłoszone w formie poprawek.

Jako pierwszy przykład takich zmian Konwiński podał zeznania b. szefa CBŚ Igora Parfieniuka, gdzie w kwestii raportu CBŚ z 2008 r. pierwotna wersja mówiła, że "zaginął lub jego postulaty nie zostały wdrożone", a z ostatniej wynika jedynie, że "postulaty nie zostały wdrożone".

"To nieprawdziwa interpretacja zeznań Rostowskiego"

Jako drugi podał zeznania b. ministra finansów Jacka Rostowskiego. Konwiński stwierdził, że z ostatniej wersji przedstawionej przez przewodniczącego komisji Marcina Horałę wynika, iż Rostowski zeznał, że "spadek wpływów VAT w stosunku do 2008 r. był spowodowany likwidacją 30 proc. sankcji", tymczasem - jak oświadczył poseł PO - "Rostowski mówił, że spadek wpływów w 2009 r. nie mógł wynikać ze zniesienia sankcji, bo ta została zniesiona dopiero w listopadzie 2008 r." - To nieprawdziwa interpretacja zeznań Rostowskiego - podkreślił Konwiński.

Horała oświadczył w odpowiedzi, że są to zmiany redakcyjne, np. "sklaryfikowano, że zaleceń raportu nie wdrażano w życie" i było to "bardziej zręczne sformułowanie myśli".

Szef komisji powiedział też, że zeznania świadków podlegają swobodnej ocenie, a to co jest w raporcie, jest autorską wersją komisji, która np. w razie rozbieżnych zeznań świadka dokonuje w raporcie wyboru, której wersji daje wiarę.

Ostatecznie komisja w głosowaniu wniosek Konwińskiego odrzuciła.

10 poprawek do projektu

Horała poinformował, że do komisji wpłynęło 10 poprawek do projektu stanowiska komisji zgłoszone, które zgłosili członkowie komisji. Siedem z nich zgłosił sam przewodniczący i po jednej od wiceprzewodniczącego Kazimierza Smolińskiego (PiS), drugiego z wiceprzewodniczących Błażeja Pardy (Kukiz'15) oraz wspólna poprawka wniesiona przez Zbigniewa Konwińskiego (PO-KO) i Mirosława Pampucha (PO-KO).

Przewodniczący komisji, który jest autorem projektu stanowiska, choć nazwał swoje poprawki autopoprawkami, to jednak zaznaczył, że, będą one głosowane jak inne. Pierwsza poprawka - jak mówił Horała - dotyczy tego, aby do działu "Działania oraz zaniechania legislacyjne godzące w efektywność systemu podatkowego" dodać nowy podrozdział dotyczący Jednolitego Pliku Kontrolnego w wersji przewidzianej w ustawie z dnia 10 września 2015 roku.

- Opisuję tutaj historię wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, to, że on był oparty na dokumencie opisującym standardy Standard Audit File for Tax opracowany przez OBWE w roku 2005 już, jako taka rekomendacja działania, ewentualnego uszczelniającego system podatkowy - mówił.

Zaznaczył, że zostało to wprowadzone z sukcesem w Portugalii. - W Polsce pierwsze sygnały tego, że to byłoby dobre rozwiązanie, pojawiły się gdzieś w roku 2013 np. Najwyższa Izba Kontroli w swoich sprawozdaniach wskazywała na taką rekomendację, że to pomogłoby uszczelnić system podatkowy - stwierdził.

"Ułatwienie i przyspieszenie kontroli skarbowej"

- Opisujemy w tej poprawce historii wymiany korespondencji na ten temat. Jak to często już przy innych działaniach uszczelniających czas leciał. Rozpoczęto te prace, ale co istotne, w tej wersji uchwalonej 10 września 2015 roku, była to wersja bez tej najważniejszej w istocie, mającej podstawowe działanie uszczelniające w przypadku JPK, funkcjonalności, czyli automatycznego raportowania. W tej wersji, wtedy uchwalonej, był to plik, który w firmie miał być generowany i właściwie odkładany i czekać na kontrolę skarbową, więc jedyną jego funkcją było ułatwienie, przyspieszenie kontroli skarbowej, kiedy ona już nastąpiła - podkreślił.

- Najistotniejszym działaniem uszczelniającym JPK jest to, że on jest automatycznie przesyłany, raportowany do organów skarbowych, tworzona jest baza danych, na której można prowadzić zaawansowaną analitykę, wychwytywać prawidłowości lub nieprawidłowości i typować, gdzie ta kontrola powinna pójść i sprawdzić, jakie działania firm budzą zastrzeżenie, czy mogą wskazywać na wysokie prawdopodobieństwo popełniania oszustw podatkowych, chociażby taka, że nowo rejestrowana firma nagle zaczyna mieć gigantyczne, wielomilionowe obroty z dnia na dzień - zaznaczył.

Horała zaproponował, żeby komisja przyjęła w raporcie wprowadzenie JPK w tej formie jako jedno z zaniechań legislacyjnych.

Poprawka przewodniczącego została przyjęta przez komisję. Za głosowało 6 członków, trzech było przeciw.

Poprawka ws. działań służb skarbowych

Komisja śledcza ds VAT przyjęła kolejne poprawki do raportu - jedna z nich dotyczy praktyki działania służb skarbowych, w tym braku przepływu informacji między tymi służbami.

Przyjęta poprawka przewiduje dodanie - w rozdziale dotyczącym działań i zaniechań legislacyjnych godzących w efektywność systemu podatkowego - podrozdziału "Działania służb skarbowych". Horała wyjaśnił, że jego autopoprawka dotyczy praktyki działania służb skarbowych.

- Przede wszystkim kwestia braku współpracy między różnymi służbami - powiedział. Wskazał, że w poprawce odnosi się np. do sprawozdań NIK-u z wykonania budżetu "jak działania podzielonych służb, niewymieniających między sobą informacji, były nieskuteczne". Poseł zwrócił uwagę m.in. na kwestie oddzielnego premiowania i oceniania urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej a także na brak komunikacji między urzędami celnymi i skarbowymi.

"Te nieprawidłowości zostały zmienione po integracji"

- Te nieprawidłowości zostały zmienione po integracji, po utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej - tłumaczył Horała.

Zbigniew Konwiński (PO-KO) zauważył m.in., że pierwszy rząd PiS-u zlikwidował wojewódzkie kolegia skarbowe, które były płaszczyznami wymiany informacji między organami, poza tym zlikwidował akcję edukacyjną "Nie daj się zrobić w słupa".

Kolejna poprawka dotyczy ewentualnej odpowiedzialności ówczesnych posłów opozycji za "takie, a nie inne głosowanie nad projektami rządowymi". Horała podkreślił, że stroną odpowiedzialną za dostarczenie informacji o zagrożeniach i analizę jest ministerstwo finansów, a te działania w znacznej mierze nie były realizowane.

Konwiński odniósł się do zniesienia 30 proc. sankcji, za czym Sejm opowiedział się jednogłośnie. - Warto przypomnieć, że taki projekt znoszący sankcję 30 proc. był w latach 2005-2007 jako projekt rządowy rządu PiS - powiedział poseł. Poinformował, że nie został uchwalony przez Sejm w związku ze skróceniem kadencji.

"Mówimy o odpowiedzialności rządzących"

- Jak rozumiem, że mówimy o odpowiedzialności rządzących, to również o odpowiedzialności premiera Jarosława Kaczyńskiego - mówił Konwiński.

Kazimierz Smoliński ripostował, że wówczas sytuacja gospodarki, sytuacja finansów i szczelność systemu podatkowego "jednoznacznie uprawniała" do takiej zmiany, na co Konwiński odparł, że według KAS luka w VAT między rokiem 2005-2010 była najwyższa w 2006 r.

Czwarta przyjęta poprawka to poprawka redakcyjna, która dopisuje wnioski z pierwszej poprawki do podsumowania raportu.

Konwiński oświadczył, że zdanie odrębne autorstwa jego samego, Mirosława Pampucha (PO) i Genowefy Tokarskiej (PSL) będzie "spojrzeniem" tych posłów na prace komisji. Wskazał np. nieprzesłuchanie przez nią Mariusza Kamińskiego, jak zaznaczył - jedynego szefa służb specjalnych z okresu, który komisja badała, a który nie został przesłuchany. Przypomniał, że Kamiński został wezwany, ale potem nie wyznaczono terminu, aż wreszcie "skreślono go z listy świadków". Wskazał również na liczne sprzeczności w zeznaniach b. wiceminister finansów Elżbiety Chojny-Duch, z której - według Konwińskiego - uczyniono "para-świadka koronnego".

Wcześniej komisja przyjęła poprawkę Kazimierza Smolińskiego (PiS), która dodaje do raportu podrozdział o "rozszczelnieniu systemu podatkowego w latach 2011-2015" poprzez wprowadzenie odwrotnego obciążenia VAT na niektóre towary. "To była luka, którą mogli wykorzystywać nieuczciwi podatnicy" - argumentował Smoliński.

Komisja przyjęła też niektóre poprawki, zgłoszone przez Radosława Pardę, np. o uwzględnieniu w raporcie niezrealizowania przez MSWiA strategii walki z przestępstwami podatkowymi.

Komisja ds. VAT odrzuciła poprawkę do raportu z prac końcowych komisji autorstwa jej członków Mirosława Pampucha i Zbigniewa Konwińskiego (obaj z PO-KO) oraz Genowefy Tokarskiej (PSL-KP).

Przestępstwa VAT-owskie a luka VAT-owska

Wcześniej Mirosław Pampuch, podczas omawiania poprawki do projektu raportu końcowego z prac komisji ds. VAT autorstwa jej członków z PO-KO i PSL-KP powiedział, że "po prezentacji raportu osoby nas słuchające mogą odnieść takie wrażenie, że nie walczono z wyłudzeniami podatku od towarów i usług, że przestępstwa VAT-owskie to to samo co luka VAT-owska".

- Otóż nie - luka VAT-owska to jest dużo szersze pojęcie od przestępstw VAT-owskich - ocenił.

Przewodniczący komisji ds. VAT Marcin Horała (PiS) polemizując z Pampuchem zauważył, że "pięknie spiął klamrą pracę komisji". - To dokładnie to samo, co pan mówił podczas pierwszego posiedzenia komisji - stwierdził Horała.

Pampuch odpowiedział, że Horała ma rację i że "komisja zmarnowała ten rok czasu".

- Komisja kręciła się w kółko, komisja nic nie wyjaśniła. (...) Z prezentowanego przez pana raportu nie wynikają żadne zaniechania, ani zaniedbania. Nie wynikają na czym to ewentualnie (miałyby - red.) te zaniedbania, czy zaniechania polegać i jakie były przede wszystkim skutki tychże zaniechań, jaka jest odpowiedzialność poszczególnych organów - ocenił Pampuch.

Dodał, że chodzi mu o "kwotowe odpowiedzialności z tytułu ewentualnego rozszczelnienia podatku od towarów i usług". Ocenił, że "tego w raporcie nie ma".

Horała "zmarnował pieniądze podatników"

- Jako komisja - nad czym ubolewam - nie wykonaliśmy tej pracy - stwierdził Pampuch. Zarzucił przewodniczącemu Horale, że "zmarnował pieniądze podatników". - Zmarnował pan wiele godzin pracy, zmarnował pan wiele godzin przesłuchań świadków prowadząc tę komisję ds. podatku VAT - dodał.

Pampuch ocenił, że "słuszny był wniosek (...) dotyczący niemożności sporządzenia raportu przez komisję (...) ponieważ w zakresie prac komisji znajduję się również podatek akcyzowy". - Jakie prace podjęła komisja, żeby wyjaśnić prace związane z podatkiem akcyzowym? Było kilka tylko wspomnień dokładnie trzech świadków - podkreślił Pampuch.

