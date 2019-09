Kosiniak-Kamysz: nie szukamy wroga w opozycji

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego, czy nie żałuje opuszczenia sformowanej przed eurowyborami tzw. szerokiej koalicji i czy zrobiłby to jeszcze raz, powiedział: "oczywiście, bo dzisiaj można wybierać większe dobro, a nie mniejsze zło".

Kosiniak-Kamysz dodał, że widać mobilizację wyborców przy poszczególnych opcjach politycznych. Wyborców liberalnych przy Platformie, lewicowych przy SLD i "centrowych przy nas".

- To jest szansa na prawdziwe wybory. Większego dobra, a nie mniejszego zła. I to jest w tym wszystkim najważniejsze - podsumował.

Bogdan Rymanowski zapytał swojego gościa, czy propozycja aby Małgorzata Kidawa-Błońska została mianowana premierem, kiedy Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory, to "genialny ruch Grzegorza Schetyny". Kosiniak-Kamysz, zaproponował odpowiedź na to pytanie w dwóch częściach, w pierwszej zaznaczył, że Kidawa-Błońska to "to dobra osoba".

W drugiej części stwierdził, że jest to "zabieg marketingowy" zastosowany przez Jarosława Kaczyńskiego, który Grzegorz Schetyna chce teraz powielić. - To nie jest normalne, że premierem nie jest szef partii - zaznaczył.

- Ja biorę 100 proc. odpowiedzialności. Jak w PSL-u wybieramy szefa, to jesteśmy przekonani o tym, że jest gotowy do sprawowania najwyższych urzędów - to jest przywracanie normalności - zaznaczył.

Prowadzący zapytał, czy w ewentualnym rządzie Kidawy-Błońskiej, Kosiniak-Kamysz objąłby tekę wicepremiera.

- Nie dzielimy skóry na niedźwiedziu - odpowiedział, wspominając Jana Marię Rokitę, który był nazywany "premierem z Krakowa", a premierem nigdy nie został.

WIDEO - Warszawa: most pontonowy na ścieki gotowy. Trzaskowski zwalnia wiceprezesa MPWiK Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dc/luq/ polsatnews.pl