Spotkanie prezydenta RP z wiceprezydentem USA. Utrudnienia w ruchu w stolicy

Wiceprezydentowi Stanów Zjednoczonych towarzyszy małżonka Karen Pence. Po ceremonii powitania odbędą się rozmowy obu par prezydenckich, a następnie rozmowy "w cztery oczy" Pence'a i Dudy. Po nich do rozmów pod przewodnictwem Dudy i Pence'a usiądą obie delegacje. Następnie prezydent Duda i wiceprezydent USA spotkają się z mediami.

Wiceprezydent USA Mike Pence, który od niedzieli przebywa w Warszawie, spotka się też z premierem Morawieckim.

To druga wizyta Pence'a w Polsce w tym roku. W lutym uczestniczył on we współorganizowanej przez USA i Polskę konferencji ministerialnej na temat Bliskiego Wschodu.

Pence odwiedza Polskę w zastępstwie prezydenta Donalda Trumpa, który w czwartek przełożył wizytę w naszym kraju w związku z nadciągającym nad Florydę huraganem Dorian.

Metro kursuje częściej

Ruch linii autobusowych i tramwajowych zostały przywrócony po utrudnieniach wzdłuż ul. Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Zamknięte pozostają: pętla Dworzec Centralny, okolice placu Piłsudskiego, ulica Królewska i Krakowskie Przedmieście - informuje stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego.

W związku z zabezpieczeniem przez służby obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Śródmieściu i na Ochocie, dla ruchu zamykane są niektóre ulice. By ułatwić mieszkańcom przemieszczanie się po mieście, częściej kursują obie linie metra.

Brak przejazdu w poniedziałek utrzymuje się na ul. Emilii Plater - po stronie zachodniej na odcinku od ul. Pańskiej do ul. Złotej oraz od Al. Jerozolimskich do ul. Świętokrzyskiej po stronie wschodniej. Przed godz. 11 na trasy, na ulicy Marszałkowskiej i Alejach Jerozolimskich, wróciły autobusy i tramwaje.

Informacje na temat objazdów poszczególnych linii autobusowych i tramwajowych znajdują się na stronie internetowej stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego. Tam też prowadzona jest relacja z bieżących zmian komunikacyjnych.

W poniedziałek - w związku z utrudnieniami na ulicach - częściej kursują obie linie warszawskiego metra. Pomocy podróżującym udzielają ubrani w odblaskowe kamizelki informatorzy ZTM w rejonach zmian i niektórych węzłach przesiadkowych (m.in. przy Dworcu Centralnym i na placu Bankowym).

"Ruch na ulicach Warszawy dziś będzie jeszcze większy"

Na drogach cały czas pracują funkcjonariusze, którzy kierują ruchem. Policja apeluje o wykonywanie ich poleceń, a także o dużo cierpliwości. - Pamiętajmy, że ruch na ulicach Warszawy dziś będzie jeszcze większy, biorąc pod uwagę chociażby rozpoczynający się rok szkolny - zauważył rzecznik stołecznej policji nadkom. Sylwester Marczak.

Policjanci proszą jednocześnie o zgłaszanie im wszelkich niepokojących sytuacji.

Wyłączenia z ruchu i utrudnienia w poniedziałek mogą występować na ul. Marszałkowskiej od placu Konstytucji do placu Bankowego; na całej długości ul. Chałubińskiego i na odcinku alei Jana Pawła II od ronda Czterdziestolatka do ronda ONZ; w ciągu Alei Jerozolimskich i Mostu Poniatowskiego od placu Zawiszy do ronda Waszyngtona; na Trakcie Królewskim od placu Zamkowego do skrzyżowania ulic Belwederskiej, Spacerowej i Gagarina, wraz z ulicami poprzecznymi oraz na ul. Żwirki i Wigury, ul. Krzyckiego, ul. Raszyńskiej i placu Zawiszy.

W sytuacji, gdy dojdzie do dodatkowych blokad ulic, które wcześniej nie były planowane, policja skieruje autobusy na najbliższe, przejezdne ulice.