Wyborcze listy PO zatwierdzone. Brejza wystartuje do Senatu

Będziemy wszędzie - w każdej gminie, każdym powiecie, każdym regionie - mówił w poniedziałek lider PO Grzegorz Schetyna, podczas posiedzenia Rady Krajowej PO, która zatwierdziła listy do Sejmu i Senatu.

Schetyna podkreślił, że Rada Krajowa głosowała w poniedziałek nad listą 920 kandydatów w wyborach do Sejmu i 80 kandydatów w wyborach do Senatu. Zaznaczył, że kandydaci będą przedstawiani codziennie przez całą kampanię wyborczą.

- Będziemy wszędzie - w każdej gminie, w każdym powiecie, w każdym regionie, wszędzie, ale żeby to robić musimy przegłosować kandydatów - mówił.

Zmiana "jedynki" w Bydgoszczy

Lider PO zaprosił na scenę również "jedynki" Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu w poszczególnych okręgach, a także niektórych szefów struktur regionalnych, którzy - jak mówił - "zrobili miejsce" na liście innym kandydatom, w tym Rafała Grupińskiego, Aleksandra Miszalskiego i Arkadiusza Myrchę.

W okręgu nr 4 Bydgoszcz nastąpiła zmiana lidera listy - posła Krzysztofa Brejzę na czele listy zastąpił były europoseł Tadeusz Zwiefka.

Sekretarz generalny PO Robert Tyszkiewicz przekazał dziennikarzom, że zmiana była decyzją Krzysztofa Brejzy. Przekonywał, że Tadeusz Zwiefka jest "świetnym liderem" dla bydgoskiej listy Koalicji Obywatelskiej.

- Proszę mi wierzyć, tu nie ma żadnego drugiego dna, czy jakiegoś tła. To była indywidualne decyzja Krzyśka, że chciałby spróbować sił w Senacie - powiedział Tyszkiewicz.

Brejza: w 1989 r. wszystko zaczęło się od Senatu

Brejza, pytany o tę zmianę, stwierdził, że październikowe wybory będą najważniejszymi wyborami od 1989 r.

- (Wtedy - red.) wszystko zaczęło się od Senatu. Startuję do Senatu, bo trzeba walczyć o każdy mandat. 51 to jest minimum. Zjednoczona opozycja musi mieć większość w Senacie, stąd start do Senatu - oświadczył.

- Mój okręg, okręg nakielsko-inowrocławcko-żniński (okręg nr 10) jest okręgiem frontowym. W moim mieście Koalicja uzyskuje rekordowe wyniki, na prowincji, na terenach wiejskich jest trochę gorzej, ale popracujemy nad tym - dodał.

- Pan poseł Brejza postanowił kandydować do Senatu i to jest powód dla którego pojawiła się moja osoba na jedynce w kujawsko-pomorskim, w okręgu bydgoskim - powiedział Tadeusz Zwiefka, pytany o powody zmiany na czele listy bydgoskiej.

