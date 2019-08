KO, Lewica i PSL ustaliły wspólnych kandydatów do Senatu. "Wierzymy w zwycięstwo"

Koalicja Obywatelska, Lewica i PSL wypracowały porozumienie w wyborach do Senatu; pozostało kilka okręgów, w których jeszcze prowadzimy rozmowy, to kwestia najbliższych dni, żeby cały projekt został dopięty - stwierdził w poniedziałek sekretarz generalny PO Robert Tyszkiewicz.

Tyszkiewicz powiedział dziennikarzom, że Koalicja Obywatelska, Lewica i PSL wypracowały porozumienie w wyborach do Senatu. - Pozostało kilka okręgów, w których jeszcze prowadzimy rozmowy, ale myślę, że to jest kwestia najbliższych dni, żeby cały projekt został dopięty - zaznaczył.

- W rozmowach o Senacie nie sztuką byłoby podzielić po prostu parytety. Sztuką jest "wydyskutować" kandydata, który w okręgu jednomandatowym ma szanse wygrać - dodał.

Na wspólnych listach m.in. włodarze miast

Według Tyszkiewicza pozostały do ustalenia jeszcze "pewne szczegóły". - Jutro spotykamy się z PSL, jesteśmy w kontakcie z Lewicą. Pewne okręgi zostawiliśmy wolne. Wszystkie strony rozmawiają z kandydatami niepartyjnymi i jest szansa, że jeszcze znajdziemy tutaj porozumienie i te okręgi wypełnimy ze wspólnym poparciem dla takich kandydatów - powiedział sekretarz generalny PO.

Rzecznik Platformy Jan Grabiec poinformował, że dotychczas opozycja porozumiała się co do tego, że na 100 okręgów w wyborach do Senatu KO wystawi kandydatów w 75, Lewica w 6, a PSL w 16. W sprawie kandydatów w 3 okręgach trwają jeszcze rozmowy.

Tyszkiewicz przekazał, że wśród kandydatów Koalicji Obywatelskiej znaleźli się m.in.: b. lekkoatleta Władysław Kozakiewicz, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, senator Barbara Borys-Damięcka, b. minister kultury Kazimierz Ujazdowski, b. europosłanka Danuta Jazłowiecka, prezydent Gliwic i prezes Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz, jeden z liderów Śląskiej Partii Regionalnej Henryk Mercik, b. europoseł Adam Szejnfeld, były rzecznik MSZ, dziennikarz Marcin Bosacki.

"Wierzymy w zwycięstwo w wyborach do Senatu"

Pytany, czy Lewica zarekomendowała jako kandydatów do Senatu działaczy SLD Marka Dyducha, czy Jerzego Jaskiernię, Tyszkiewicz powiedział, że nie ma takich nazwisk zgłaszanych przez środowisko Lewicy. Przyznał też, że Lewica proponuje "ciekawe kandydatury z szansami na wygraną".

Wśród kandydatów Lewicy, Tyszkiewicz wymienił: Jerzego Wenderlicha (Toruń), Małgorzatę Cudak-Niewiadomską (Łódź), Janusza Bargieła (Olkusz), Wojciecha Koniecznego (Częstochowa) oraz Gabrielę Morawską-Stanecką (Sosnowiec).

- Wierzymy w zwycięstwo w wyborach do Senatu. Warunkiem tego zwycięstwa jest to, by opozycja nie rywalizowała ze sobą, tylko rywalizowała z kandydatami PiS. Ten scenariusz realizujemy, uważamy, że oczekują go także nasi wyborcy - oświadczył sekretarz generalny PO.

Radwan: brońmy samorządu od Bałtyku do Tatr

Jedna z kandydatek do Senatu, burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan była jedyną osobą poza szefem PO Grzegorzem Schetyną, która zabrała głos podczas poniedziałkowych obrad Rady Krajowej Platformy.

Powiedziała, że zdecydowała się na kandydowanie do parlamentu, choć kadencja samorządów rozpoczęła się niespełna rok temu, bo "nie idzie to w dobrym kierunku", samorządność jest ciągle ograniczana, a samorządowców "polaryzuje się".

- Chcemy dobrego prawa, nie tsunami legislacyjnego i żeby nie zmieniano zasad gry w czasie jej trwania - powiedziała Radwan. - Brońmy samorządu od Bałtyku do Tatr - dodała

wka/ PAP