Kukiz ujawnił kulisy negocjacji z innymi partiami. Napisał m.in. o rozmowie "w gabinecie Naczelnika"

Od dłuższego czasu trwają spekulacje na temat tego, z kim Kukiz'15 wystartuje w jesiennych wyborach parlamentarnych. O to, z kim pójść w koalicji Paweł Kukiz pytał nawet w internecie.

W sobotę rano były poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak napisał na Twitterze że "Kukiz idzie z PSL". Paweł Grabowski (Kukiz’15) zapytany w Polsat News, czy potwierdza porozumienie z ludowcami, odparł, że "Paweł Kukiz faktycznie z przedstawicielami PSL rozmawia i te rozmowy zmierzają do końca."

"Wprowadzenie możliwości odwołania posła"

Paweł Kukiz w sobotę po południu na swoim profilu na Facebooku odniósł się do koalicyjnych spekulacji. Podkreślił, że Kukiz'15 "pójdzie z każdym, kto w tej kretyńskiej, partyjnej ordynacji najbardziej uprawdopodabnia przekroczenie progu wyborczego i wpisze do programu swojej partii politycznej postulaty, z którymi wszedłem do Sejmu w 2015 roku i z których NIGDY nie zrezygnuję" (pisownia oryuginalna - red.).

Wśród postulatów Kukiz wymienił m.in. "nadanie biernego prawa wyborczego w wyborach do Sejmu wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej poprzez zmianę ordynacji wyborczej na model mieszany", "zmianę ustawy o referendum krajowym" i "wprowadzenie możliwości odwołania posła".

Lider Kukiz'15 wspomniał również o wprowadzniu ustawy antykorupcyjnej. "To ta ustawa, gdzie pisiorstwo wykonało pozorowany ruch wrzucajac projekt do pierwszego czytania a nastepnie zawiesiło procedowanie aby jej nie uchwalić, by w kolejnej kadencji można było bezkarnie kraść, fruwać, itd..." - napisał muzyk.

"Naczelnik chce upartyjnić państwo na wzór bolszewicki"

Kukiz podkreślił, że "przez ostatnie tygodnie o zaakceptowaniu moich propozycji rozmawiałem praktycznie z każdym, ale najbardziej skupiłem się na PiS, PSL, Bezpartyjnych i Konfederacji".

Poseł napisał, że "pierwsze rozmowy odbyły się w gabinecie Naczelnika na Nowogrodzkiej". "Uznałem, że skoro PiS ma największe szanse na wygranie wyborów, to równocześnie jest największym gwarantem wprowadzenia mieszanej ordynacji, bo nie trzeba do tego większości konstytucyjnej. Niestety, Naczelnik nie jest tym zainteresowany. Wręcz przeciwnie. Chce upartyjnić (czytaj »upisić«) Państwo na wzór bolszewicki. I – przysięgam – nie pisze tego złośliwie." - stwierdził Kukiz.

Dodał, że "prezes tak centralizuje Państwo, że wkrótce samorządy zostaną poddane kontroli »jedynie słusznej partii«, a prezydenci, burmistrzowie i wójtowie podlegać będą wojewodom mianowanym bezpośrednio przez Zakon PiS."

"JOW-y albo śmierć"

Kukiz napisał, że później rozpoczął negocjacje z Bezpartyjnymi Samorządowcami, PSL i Konfederacją. "Ci pierwsi uznali, że jednak wystartują samodzielnie a rozmowy z Panami Mentzenem, Kuleszą, Kułakowskim, Braunem i Panią Godek odbywały się w takim »klimacie« i tonie, że w trosce o uratowanie resztek zdrowia psychicznego przestałem w nich uczestniczyć i oddelegowałem do ich prowadzenia posłów".

Lider Kukiz'15 podkreślił, że "jedno pewne – nie ma durniejszej i bardziej bolszewickiej metody »wybierania« kandydatów na posłów. Te spory z potencjalnymi partnerami o to, kto ma być »jedynką« i gdzie, przerzucanie kandydatów z jednego miejsca na inne przypominają - jak to kiedyś powiedział nasz poseł Sachajko - handel krowami".

Polityk dodał, że "wszystko to, co dzieje się dziś przy ustalaniu tych kretyńskich list jeszcze bardziej bardziej przekonuje mnie do postulatu sprzed lat: JOW-y albo śmierć".

"A ponieważ po tych »negocjacjach« wszystkich jestem już jedną nogą w Tworkach, to do mojego postu dołączam fragment piosenki dedykowanej dziennikarzom »polityczno-śledczym«, którzy od rana do mnie dzwonią z pytaniem takim samym jakie dostaje od Was na privach: »to z kim w końcu idziecie do tych wyborów«. Dobrego Weekendu!" - zakończył swój wpis Paweł Kukiz.

luq/ polsatnews.pl, Polsat News