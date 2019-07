Dotychczasowy wiceszef klubu Kukiz'15 przeszedł do PiS

Dotychczasowy wiceszef klubu Kukiz'15 Tomasz Rzymkowski przeszedł w środę do klubu PiS, do tego klubu dołączyli też byli posłowie Kukiz'15 Krzysztof Sitarski i Norbert Kaczmarczyk. Rzymkowski mówi, że jego decyzja była związana z niejasną sytuacją ruchu Pawła Kukiza przed wyborami do Sejmu. Tomasz Rzymkowski będzie gościem programu "Punkt Widzenia" o godz. 18:00.