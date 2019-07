Kukiz pyta w internecie, z kim powinien iść w koalicji. Jedną z opcji Max Kolonko

Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz pyta w internecie swoich sympatyków, z jakim ugrupowaniem powinien iść w koalicji w najbliższych wyborach do parlamentu. Wśród opcji jest m.in. PSL, a także partia Janusza Korwin-Mikke i Ruch Narodowy.

W środę Kukiz napisał na swoim profilu na Facebooku, że oprócz samodzielnego startu Kukiz'15 w rachubę wchodzą jeszcze opcje startu wspólnego: z Bezpartyjnymi Samorządowcami, z Polskim Stronnictwem Ludowym, z Januszem Korwin-Mikke, Ruchem Narodowym czy z partią #R, którą zakłada dziennikarz Mariusz Max Kolonko.

"Dziś wieczorem albo jutro rano zamieszczę ankietę, w której zapytam Internautów o opinię, która z wyżej wymienionych opcji jest wg nich najlepsza. Taka namiastka E-votingu" - napisał w środę Kukiz.

Kukiz w czwartek umieścił link do ankiety. "Aby brać udział w tym głosowaniu, należy się zarejestrować i zalogować" - napisał polityk.

"Oprócz samodzielnego startu K'15 w jesiennych wyborach do Sejmu, w rachubę wchodzą jeszcze opcje startu wspólnego z Bezpartyjnymi Samorządowcami, z PSL, z Wolnością, z Ruchem Narodowym i z #R Maxa Kolonko. Możliwa jest zarówno koalicja z jednym podmiotem jak i z kilkoma. Proszę o Twoją radę - z kim koalicja byłaby dla K15 najlepsza. Możesz zaznaczyć kilka opcji" - napisał pod ankietą Kukiz.

"Czas maksymalnie do 15 lipca"

W miniony piątek odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu Kukiz'15. Po jego zakończeniu Kukiz na swoim profilu na Facebooku napisał, że "ruch obywatelski Kukiz'15 jest gotowy do samodzielnego startu w jesiennych wyborach do parlamentu". Jednocześnie zapewnił, że Kukiz'15 pozostaje "otwarty na współpracę z organizacjami i osobami podzielającymi nasze postulaty w zakresie zmian ustroju politycznego, upodmiotowienia obywateli, uproszczenia systemu podatkowego, obniżenia podatków i składek oraz odbiurokratyzowania gospodarki".

"Otrzymałem od klubu legitymację do zawarcia ewentualnego porozumienia wyborczego z tymi opcjami politycznymi, które popierają postulaty naszego ruchu. Termin zawarcia tych porozumień, to czas maksymalnie do 15.07.2019" - poinformował Kukiz.

prz/ PAP