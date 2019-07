Warszawa przeciwko przemocy w Białymstoku. Manifestacja przed Pałacem Kultury i Nauki

"Warszawa przeciw przemocy: Solidarność z Białymstokiem" - pod takim hasłem odbywa się w stolicy manifestacja, która ma być odpowiedzią na ataki skierowane przeciwko uczestnikom "Marszu Równości" tydzień temu. Zgromadzenie rozpoczęło się przed godziną 15:00 na stołecznym placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki. Organizatorzy podkreślają, że jest to inicjatywa obywatelska.

W ubiegłą sobotę w Białymstoku doszło do zamieszek podczas odbywającego się tam "Marszu Równości". Policja musiała użyć gazu łzawiącego, aby uspokoić sytuację. Mimo to doszło do pobicia uczestników manifestacji.

104 osoby udało się zidentyfikować podlaskiej policji w związku z popełnionymi czynami zabronionymi podczas sobotniego marszu w sobotę - informuje w piątek podlaska policja. Na stronie policji publikowane są codziennie wizerunki poszukiwanych osób.

Jak informuje rzecznik podlaskiej policji nadkomisarz Tomasz Krupa, z 77 osobami zostały już wykonane czynności w sprawie popełnionych czynów.

Komendant główny policji Jarosław Szymczyk zapowiedział w czwartek w "Wydarzeniach i Opiniach", że manifestacje poparcia dla poszkodowanych w wyniku napaści w Białymstoku będą odpowiednio zabezpieczane, a ich uczestnicy mogą czuć się bezpiecznie.

WIDEO - Tobiasz N., założyciel bitcoinowej giełdy znaleziony martwy. Miał zginąć od strzału w głowę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ Polsat News