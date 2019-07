Kosiniak-Kamysz: Trzaskowski popełnił błąd, będąc na Paradzie Równości

Prezes ludowców podkreślił w programie, że w budowaniu koalicji do wyborów problemem jest "utrata wyborców, a nie SLD ani żadna inna partia". - Nie chcemy iść z lewicą na jednej liście, nie możemy iść, bo my tracimy wyborców i lewica traci wyborców. Lewica nie może być tak światopoglądowo wyrazista - tłumaczył Kosiniak-Kamysz.



Na uwagę Bogdana Rymanowskiego, że w kampanii do wyborów europejskich, to nie politycy lewicy, a prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski rozpętał burzę, podpisując deklarację LGBT, Kosiniak-Kamysz odpowiedział: "myślę, że Rafał Trzaskowski wyciągnął wnioski z tego, co się wydarzyło".



- Popełnił błąd, będąc na Paradzie Równości. To, gdzie idzie, jest przez media rządowe cynicznie zmieniane i wyciągane przeciwko niemu - stwierdził szef PSL.

"Damy sobie radę"



Zapytany o wypowiedzi m.in. polityków, którzy sugerują, że PSL idąc do wyborów samodzielnie nie przekroczy progu wyborczego, Kosiniak-Kamysz odpowiedział: "w tej kadencji PSL doświadcza nieprawdopodobną ilość pozytywnych uczuć od innych partii". - Troszczył się o nas PiS w kampanii samorządowej, teraz troszczy się o nas PO. Damy sobie radę - dodał lider PSL.



Podkreślił, że jeśli ludowcom "chodziłoby tylko o mandaty i stołki w Sejmie, to byśmy dwa tygodnie temu powiedzieli, że idziemy w koalicji i mamy tyle »jedynek«, tyle »dwójek«, tyle »trójek« i bez większego problemu pewnie bylibyśmy w Sejmie, bo ta lista pewnie zdobędzie dobry wynik, ale nie wygra wyborów".



- O tym jestem przekonany po wyborach europejskich. Jedna lista nie ma szans w starciu z PiS-em - tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

"Krytyka Balcerowicza dobrze o nas świadczy"



Prowadzący przytoczył prezesowi PSL krytyczną wypowiedź prof. Leszka Balcerowicza na temat postawy partii. "Mocarze z PSL rozdają koalicyjne etykietki: PSL zdobył na wsi w wyborach europejskich dużo mniej głosów niż PO. A Kosiniak-Kamysz ogłasza swa partię jako »centrową« i grozi PO, że bez PSL koalicja wokół PO będzie »lewicowa«" - napisał na Twitterze były wicepremier.

- Jeśli prof. Balcerowicz krytykuje umiarkowane centrum, które nie chce dociśnięcia śruby Polakom i drugiego "planu Balcerowicza", to nie jest nic złego. Powiem więcej, to dobrze o nas świadczy - dodał.



- W elektoracie PSL, miejskim i wiejskim, negatywna ocena prof. Balcerowicza jest pozytywna dla nas i wywoła pozytywny efekt wyborczy - stwierdził Kosiniak-Kamysz.



Podkreślił jednak, że "ma szacunek do pana profesora, szczególnie za stworzenie KRUS-u".

"To cudowne, że wszyscy się tak o nas martwią"



- Gdybyśmy chcieli się "zapakować do Sejmu", to od razu byśmy tworzyli koalicję. Nie chodzi o samo bycie dla bycia. Chodzi o nasz program i reprezentowanie ważnych dla nas wartości. Jak słucham dzisiaj wszystkich filozofii na temat bezpieczeństwa PSL-u, to myślę, że to cudowne, że się tak wszyscy martwią o ludowców - powiedział Kosiniak-Kamysz.



Zapytany o doniesienia, jakoby były europoseł PO Bogdan Zdrojewski miał startować z list PSL do Senatu, Kosiniak-Kamysz przyznał, że rozmawiał z byłym ministrem i namawiał go, by nie rezygnował z polityki. - Decyzje jeszcze nie zapadły - dodał.

prz/luq/ Polsat News