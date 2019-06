Kosiniak-Kamysz: skupiamy się na budowie Koalicji Polskiej, ale przyjaźnie patrzymy też w stronę PO

To na czym się skupiamy to budowa Koalicji Polskiej, ale przyjaźnie patrzymy też w stronę naszych koalicjantów z PO. Jeżeli podzielą nasze idee to zapraszamy do współpracy- powiedział w piątek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz po posiedzeniu Naczelnego Komitetu Wykonawczego partii.

Kosiniak-Kamysz powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, że podczas spotkania podsumowano dotychczasowe rozmowy z różnymi środowiskami. Poinformował, że struktury PSL mają już gotowe pełne listy z potencjalnymi kandydatami do Sejmu i Senatu. - To zależy oczywiście od porozumień, które zawrzemy, jak będzie wyglądała ostateczna lista, ale zawsze jesteśmy gotowi do samodzielnego startu - podkreślił szef ludowców.



Dopytywany o koncepcje startu Stronnictwa jesienią Kosiniak-Kamysz odparł, że ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie 6 lipca na Radzie Naczelnej. - Dzisiaj decyzji nie podjęliśmy. Dzisiaj była analiza konsultacji zewnętrznych, bo jesteśmy partią demokratyczną, rozmawiamy w gminie, powiecie, województwie. Myślę, że nie ma drugiej partii, która jest w stanie przeprowadzić tak szeroko zakrojone konsultacje - nie tylko z członkami - ale też z sympatykami, którzy na te spotkania przychodzą- podkreślił.

"Mocny skręt w lewo zaszkodził Koalicji Europejskiej"



- Są zdanie, które płyną z różnych stron. Budowa Koalicji Polskiej, czyli idea i program i wspólnota idei i programu, to jest to, na czym się skupiamy. Oczywiście patrzymy też przyjaźnie w stronę naszych koalicjantów z Platformy, jeżeli podzielą te idee to oczywiście zapraszamy - mówił Kosiniak-Kamysz.



Szef świętokrzyskiego PSL i wiceprezes partii Adam Jarubas (PSL) podkreślił, że NKW podsumował "ten etap konsultacji". - Jeszcze kilka regionów w tym tygodniu podejmie te decyzje i wówczas zdecydujemy - powiedział.



- To, co dzisiaj wiemy, to taki nasz optymalny model, to oparcie tej koalicji mniej, czy bardziej szerokiej na takim chadeckim, chrześcijańsko-demokratyczny rdzeniu i dotychczasowych wartościach PSL. Wiemy, że mocny skręt w lewo zaszkodził Koalicji Europejskiej, którą tworzyliśmy. Stąd bardzo nam też zależy, żeby tutaj dać wyraz tym wartościom, które PSL ma wpisane na sztandary. Wierzę, że taka finalna, dobra decyzja zostanie podjęta w najbliższą sobotę - podkreślił Jarubas.



Wiceprezes PSL Dariusz Klimczak powiedział, że na posiedzeniu NKW przeważała koncepcja startu w wyborach parlamentarnych, za którą opowiada się Władysław Kosiniak-Kamysz. - Rozmowa była konstruktywna i tak, jak powiedziałem w przeciwieństwie do Rady Naczelnej, nie było żadnych emocji, tylko rzeczowe argumenty - podkreślił Klimczak.

"Czysta Polska, czysta energia, zielona energia"



Dodał, że prezes PSL został upoważniony do "pewnych działań". - I dzisiaj wszyscy wychodzimy w dobrym nastroju, bo wiemy, że na pewno, to się skończy powodzeniem - podkreślił Klimczak.



Kosiniak-Kamysz dodał, że dyskusja podczas posiedzenia NKW dotyczyła przede wszystkim program, m.in. zielonej, czystej energii. - Czysta Polska, czysta energia, zielona energia. To będzie podstawowy punkt programowy PSL. Będzie to rozbudowany program dotyczący ochrony środowiska, wymiany pieców, czyli walki ze smogiem, ale też przechodzenia na czystą energię ze słońca, wiatru, z wody, uniezależnienia i bezpieczeństwa energetycznego - zaznaczył szef PSL.



Jak podkreślił, na posiedzeniu był też podjęty temat przedsiębiorców. W ostatnich dniach media informowały, że w przyszłym roku nastąpi podwyżka składek ZUS płaconych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. "Rzeczpospolita" napisała w czwartek, że od stycznia przyszłego roku 1,5 mln osób prowadzących działalność gospodarczą zapłaci miesięcznie rekordowo wysokie składki do ZUS nawet 1434,7 zł miesięcznie, czyli nawet 120 zł więcej niż obecnie.



Kosiniak-Kamysz powiedział, że w związku ze wzrostem składek na ZUS PSL szykuje "super" propozycję, której jeszcze nie może ujawnić. - Nasi eksperci pracują nad nią, jest już na finale prac obniżenia ZUS-u dla małych przedsiębiorstw, dla mikroprzedsiębiorstw dla samozatrudnionych - zapowiedział polityk.

dk/ PAP