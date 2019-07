Koalicja Obywatelska rusza w przedwyborczą trasę i liczy na współpracę z PSL

Liderzy Koalicji Obywatelskiej ruszają w piątek w przedwyborczą trasę. Na początek odwiedzą Mazowsze, później Podlasie. Szef PO Grzegorz Schetyna zaapelował do PSL, by przyłączyło się do koalicji. PSL jest naszym pierwszym wyborem koalicyjnym - podkreślał szef Platformy.

Przedwyborczy objazd liderów: PO - Grzegorza Schetyny, Nowoczesnej - Katarzyny Lubnauer oraz Inicjatywy Polska - Barbary Nowackiej ma rozpocząć się wczesnym popołudniem wizytą w Wierzbnie i Węgrowie na Mazowszu; później koalicja zawita do stolicy Podlasia, Białegostoku.

"Ruszamy dzisiaj w objazd"

- Rozpoczyna się kampania wyborcza, ruszamy dzisiaj w objazd północnego Mazowsza i Podlasia - powiedział szef PO Grzegorz Schetyna na piątkowej konferencji prasowej.

W sobotę liderzy Koalicji Obywatelskiej odwiedzą Rajgród, Augustów i Suwałki (woj. podlaskie). - Przyszły tydzień to aktywności naszych busów, wolontariuszy, ludzi Koalicji Obywatelskiej i samorządowców w województwie łódzkim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim - poinformował lider PO.

Schetyna podkreślił przy tym, że zależy mu na zbudowaniu szerokiej koalicji, która wygra jesienne wybory parlamentarne. - Takie jest nasze założenie i taki jest cel, więc bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, że zrobimy wszystko, by tak się stało - zapewnił.

Lider PO przypomniał przy tym, że w sobotę zbiera się Rada Naczelna PSL, która ma podjąć decyzję w jakiej formule ludowcy wystartują w jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu. - Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć: naszym pierwszym wyborem jest Polskie Stronnictwo Ludowe, ale też chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że koalicja istnieje i będzie istniała. Jesteśmy gotowi do tego, żeby wejść z nią intensywnie w kampanię wyborczą, licząc na to, że dołączy, że podejmie współpracę z nami Polskie Stronnictwo Ludowe - oświadczył lider PO.

"Pójście samemu w tych wyborach to przepis na zwycięstwo PiS"

Zaznaczył, że to od delegatów na sobotnim posiedzeniu Rady Naczelnej PSL zależy, czy do wyborów pójdą we współpracy z Koalicją Obywatelską, czy też sami. - Pójście samemu w tych wyborach, pójście rozbitej, podzielonej opozycji to przepis na zwycięstwo PiS. Dlatego do wszystkich ludzi dobrej woli, wszystkich środowisk, do opozycji demokratycznej apelujemy o współpracę, o otwartość i dobrą wolę. Apelujemy także do PSL - powiedział Schetyna.

Dopytywany, szef Platformy potwierdził, że w tym tygodniu rozmawiał o współpracy z prezesem Stronnictwa Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. - Rozmawialiśmy o konferencji programowej, o wspólnych fundamentach programowych, ale rozmawialiśmy także o tym, że decyzja PSL będzie podjęta w sobotę, więc czekamy na nią. Jestem dobrej myśli - powiedział lider PO.

Dodał, że politycy Platformy rozmawiali też o jesiennych wyborach z posłami Stronnictwa. - Oni bardzo chcą iść we wspólnej koalicji z Koalicją Obywatelską. Jestem przekonany, że to będzie dobry finał tych naszych rozmów i wcześniejszych ustaleń - zaznaczył Schetyna.

Na pytanie o stan rozmów z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, szef PO powtórzył: "PSL jest dla nas, dla Koalicji Obywatelskiej pierwszym wyborem i od tego uzależniamy wszystkie następne kroki i decyzje".

W przyszłym tygodniu (12 i 13 lipca) PO i Koalicja Obywatelska mają zaprezentować program na jesienne wybory parlamentarne.

