Szef PSL: powinny być dwa bloki po stronie opozycji - umiarkowanie centrowy i lewicowy

- Nie wyobrażam sobie jednej listy z lewicą, my zapraszamy do budowy Koalicji Polskiej, do budowy umiarkowanego centrum - powiedział w sobotę Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL, przed obradami Rady Naczelnej. Partia ma zdecydować na obradach, w jakiej formule wystartuje w wyborach parlamentarnych.

- Szanujemy poglądy partii Razem, Wiosny, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ich liderów, ich członków. Podchodzimy do nich z szacunkiem i to nas różni od radykałów z prawej strony, ale ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy do parlamentu polskiego mogli wspólnie startować z jednej listy wyborczej z lewicą - powiedział Kosiniak-Kamysz.

- Powinny być dwa bloki po stronie opozycji: umiarkowanie centrowy i lewicowy - stwierdził.

- To nie jest rozwiązanie, które przynosi sukces, bo odcina skrzydło. Nie wyobrażam sobie koalicji zjednoczonej opozycji od Wiosny do PSL; nie wyobrażam sobie koalicji, która po prostu łamie skrzydła i traci swoich wyborców. To jest niedobre zarówno dla nas, ale również dla wyborców Wiosny czy SLD - dodał.

Szef PSL ocenił, że blok lewicowy "ma szansę na dobry wynik, ale musi być oparty o idee, o wspólnotę poglądów. - My zapraszamy wszystkich do budowy Koalicji Polskiej, budowy umiarkowanego centrum - oświadczył.

"Koalicja Europejska uzyskała dobry wynik, ale to nie sukces"

Naczelny Komitet Wykonawczy PSL miał zarekomendować wspólny z Platformą Obywatelską, ale bez lewicy.

W sobotę w radiowej Trójce poseł Stronnictwa i sekretarz NKW Piotr Zgorzelski potwierdził te ustalenia. Stwierdził też, że sobotnie posiedzenie Rady Naczelnej jest bardzo ważne "nie tylko z punktu widzenia wyborów, które są przed nami, ale także umeblowania sceny politycznej".

- Wszyscy zgadzamy się co do tego, że Polsce potrzebna jest dobra formuła lewicowa i przygarnianie na pokład wszystkich z lewej i z prawej okazało się kontrproduktywne chociażby w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie Koalicja Europejska (PO, Nowoczesna, PSL, SLD, Zieloni) uzyskała dobry wynik, ale nie tak dobry, żeby można było uznać to za sukces - powiedział polityk PSL.

- W naszym przekonaniu, i to wynika też z analiz i badań, należy stworzyć dwa bloki - jeden lewicowy, drugi centrowy. Chodzi o to, żeby nie tracić głosów, które mogą być zagospodarowane przez te dwa bloki na opozycji - dodał.

Zarządy wojewódzkie PSL zdecydowały

NKW w piątek zebrał się, aby przeanalizować informacje, jakie napłynęły z zarządów wojewódzkich w sprawie startu w wyborach, zgodnie z wytyczną Rady Naczelnej z 1 czerwca.

Tego dnia Rada ogłosiła zamiar tworzenia w najbliższych wyborach Koalicji Polskiej - jako bloku ugrupowań, którym bliskie są "wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe". Jednocześnie zdecydowała, że w ciągu najbliższych dni w powiatowych i wojewódzkich strukturach partii ma się odbyć dyskusja: wystartować w wyborach samodzielnie czy w koalicji.

Każdy z zarządów wojewódzkich miał przekazać swoją rekomendację NKW, a ten miał na tej podstawie rekomendować decyzję w sprawie formuły startu Radzie Naczelnej PSL. W majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego PSL startowało w ramach Koalicji Europejskiej z PO, SLD, Nowoczesną i Zielonymi.

Rekomendacje zarządów wojewódzkich mają być niejednoznaczne. Część zarządów opowiedziała się za tworzeniem przez ludowców "jak najszerszej koalicji", co oznacza zgodę na start w podobnej formule jak KE. Inne poparły formułę PSL-Koalicja Polska, co oznacza de facto samodzielny start. Niektóre z kolei starały się nie opowiadać wyraźnie za żadną z tych opcji.

Start w możliwie szerokiej koalicji rekomendowały zarządy w: opolskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim (choć z preferencją na rzecz koalicji z PO) czy mazowieckim.

Jarubas: jestem zwolennikiem szerszego porozumienia

Niektóre zarządy starały się znaleźć możliwie otwartą formułę rekomendowanych decyzji.

- Idea tego stanowiska mówiąc w skrócenie jest otwarta. Dajemy wolną rękę do podjęcia decyzji prezesowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, jaką metodę startu uzna za najskuteczniejszą. Nie odżegnujemy się od wspólnej listy, stawiamy się do dyspozycji wszyscy, jeżeli będzie lista wyłącznie PSL - mówił szef łódzkiego PSL i wiceprezes partii Dariusz Klimczak.

Szef świętokrzyskiego PSL Adam Jarubas zaznaczył, że część regionalnych struktur PSL szuka szerszej formuły, a część - patrząc na siłę lokalną Stronnictwa - uważa, że dobrą formułą jest start na bazie PSL, "ale też z dodatkowymi osobami, które podzielają nasze wartości".

- Ja jestem zwolennikiem szerszego porozumienia - podkreślił.

- U nas kierunkowej decyzji nie było, dostosujemy się do decyzji Rady Naczelnej. Nie wyobrażam sobie koalicji z Wiosną, ale z SLD już mogę sobie wyobrazić - powiedział szef dolnośląskiego PSL Paweł Gancarz.

Jego zdaniem, start samodzielny ma swoje zalety, ponieważ wtedy można dowolnie układać listy i kampanię. Z kolei start z szerokiej koalicji daje - jak ocenił - większe gwarancje uzyskania mandatów.

wka/ PAP