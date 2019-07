Kukiz: otrzymałem od klubu Kukiz'15 legitymację do ewentualnego zawarcia porozumienia wyborczego

Otrzymałem od klubu Kukiz'15 legitymację do zawarcia ewentualnego porozumienia wyborczego z tymi opcjami politycznymi, które popierają postulaty naszego ruchu; termin zawarcia tych porozumień to maksymalnie do 15 lipca - poinformował w piątek lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

"Dziś odbyło się całodniowe posiedzenie Klubu Kukiz'15. Bardzo dobre rozmowy, konkretne ustalenia, a co najważniejsze - wszystko to w prawdziwie zespołowej atmosferze. Jest determinacja i wola dalszej walki o normalne państwo i lepszą Polskę. O nowy ustrój, niskie podatki, o kontrolę Obywateli nad władzą"- napisał lider Kukiz'15 na Facebooku.

"Ruch obywatelski Kukiz'15 jest gotowy do samodzielnego startu"

Jak zaznaczył, podczas posiedzenia rozmawiano "o pułapkach, jakie na mniejsze opcje polityczne zastawia i zamierza zastawiać postbolszewicki (ustrojowo i mentalnie) POPiS, dążący do wprowadzenia dwupartyjnej sceny politycznej w Polsce, po to, by poza »chłopcami z ferajny« Kaczyńskiego lub Schetyny żaden Obywatel nie miał prawa uczestnictwa w życiu publicznym".

Według niego, PO i PiS dążą "do utrwalenia ustroju, w którym »łaski« możliwości startu w wyborach, doznają jedynie ci Obywatele, którzy zostaną »namaszczeni« przez wszechwładny POPiS".

"Wiemy, jak te pułapki ominąć, a w związku z tym ustaliliśmy, że ruch obywatelski Kukiz'15 jest gotowy do samodzielnego startu w jesiennych wyborach do parlamentu" - oświadczył Kukiz.

Kukiz'15 otwarty na współpracę

Jednocześnie zapewnił, że Kukiz'15 pozostaje "otwarty na współpracę z organizacjami i osobami podzielającymi nasze postulaty w zakresie zmian ustroju politycznego, upodmiotowienia obywateli, uproszczenia systemu podatkowego, obniżenia podatków i składek oraz odbiurokratyzowania gospodarki".

"Otrzymałem od klubu legitymację do zawarcia ewentualnego porozumienia wyborczego z tymi opcjami politycznymi, które popierają postulaty naszego ruchu. Termin zawarcia tych porozumień to czas maksymalnie do 15.07.2019" - poinformował Kukiz.

Jak dodał, na posiedzeniu klubu ustalono również rozpoczęcie akcji zachęcania i naboru ludzi do angażowania się w kontrolę prawidłowości wyborów parlamentarnych, poprzez udział w komisjach wyborczych. "Apelujemy do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie się w tym celu do najbliższych biur poselskich Kukiz'15 w całej Polsce" - napisał lider ruchu.

pgo/ PAP