Czarnecki: część posłów Kukiz'15 realnie myśli o tym, by przejść do obozu dobrej zmiany

- Myślę, że część posłów Kukiz'15 realnie myśli o tym, by przejść do obozu dobrej zmiany. Czy to się uda, to jest inna sprawa. Na pewno większości posłów tej formacji jest bliżej do PiS-u niż do Platformy - mówił europoseł PiS Ryszard Czarnecki w programie "Wydarzenia i Opinie". Rzecznik PO Jan Grabiec zapewnił, że PiS konsekwentnie, od czterech lat, "rozbiera" klub Kukiz'15.

- Cenię niektórych posłów Kukiz'15. Chciałbym, żeby kilku z nich zostało w polskim życiu publicznym, niezależnie jakie będą losy tej formacji - mówił Ryszard Czarnecki na antenie Polsat News. W odpowiedzi Jan Grabiec zapewnił, że jeśli chodzi o "»rozbieranie« Kukiz'15 to PiS działa konsekwentnie od czterech lat".

- Frakcja związana z marszałkiem (seniorem - red.) Kornelem Morawieckim konsekwentnie głosuje wraz z klubem PiS. Stopniowo odchodzili posłowie, a dzisiaj zostały resztki tej formacji - dodał rzecznik PO.

Prowadzący program Piotr Witwicki powiedział, że sytuacja wygląda analogicznie w przypadku PO, które stopniowo "rozbiera" Nowoczesną.

- To zupełnie inna sytuacja. Władze Nowoczesnej postanowiły, że wspólnie tworzymy klub, zostaje szyld Nowoczesnej, istnieje ta partia i to partia będzie suwerennie decydowała o tym, czy będzie chciała bliżej z nami współpracować, czy nie - dodał Grabiec.

"Kukiz powinien mierzyć siły na zamiary"

Grabiec dodał, że w tym tygodniu w Sejmie widział Pawła Kukiza, który "siedział na murku ze zwieszoną głową". - On nie ma żadnego wyjścia, jego partia zameldowała się w PiS-ie - przekonywał poseł.

Prowadzący program przypomniał wpis Pawła Kukiza na Facebooku. Lider Kukiz'15 odpowiadając marszałkowi Ryszardowi Terleckiemu zapewnił, że nie dołączy do klubu Prawa i Sprawiedliwości. "Nie dla psa kiełbasa" - napisał.

Czarnecki polecił, by Kukiz "mierzył siły na zamiary". - Myślę, że część posłów Kukiz'15 realnie myśli o tym, by przejść do obozu dobrej zmiany. Czy to się uda, to jest inna sprawa. Na pewno większości posłów tej formacji jest bliżej do PiS-u niż do Platformy - powiedział europoseł PiS.

Grabiec: staramy się wypracować konsensus w sprawach światopoglądowych

W środę szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer zapewniła, że jest przeciwna adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Grabiec był pytany, czy jest to wpływ Platformy Obywatelskiej.

- Rozmawiamy o wspólnym programie do wyborów parlamentarnych, jednak nie chcemy czynić z kwestii światopoglądowych, czy obyczajowych programu wyborczego - mówił Grabiec, który następnie zapewnił, że partie będą starały się wypracować wspólnie konsensus światopoglądowy.

- To będzie program minimum, zarówno akceptowalny dla PSL-u, jak i sympatyków Lewicy. To co nas łączy to są wyższe wartości. O żadnych prawach mniejszości seksualnych nie będzie można mówić, jeśli Polska nie będzie państwem praworządnym lub nie będzie w Unii Europejskiej - zapewnił Grabiec.

- Mamy wrażenie, graniczące z pewnością, że opozycja zajmuje się sama sobą. Tu nie ma konkretnej wizji co można zrobić dla Polski i Polaków. Są za to mechaniczne łączenia i podziały. To nie jest specjalnie poważne, ale to problem opozycji - odpowiedział Ryszard Czarnecki.

