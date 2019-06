Terlecki: nie podjęliśmy decyzji ws. posłów Kukiz'15 i w tym tygodniu pewnie jej nie podejmiemy

Szef klubu PiS w poniedziałek w Radiu Kraków powiedział, że posłowie z ruchu Kukiz'15 przychodzą i proszą o przyjęcie ich do klubu PiS. "W tej chwili do mnie przychodzą posłowie od Kukiza i aplikują o przyjęcie ich do klubu PiS. Nie podjęliśmy jeszcze takich decyzji. Zastanawiamy się nad tym, co zrobić, czy jakoś podtrzymywać istnienie Kukiz'15, czy zgodzić się na to, że część jego aparatu politycznego, w tym posłowie, przejdzie do nas" - mówił Terlecki.

Szef klubu PiS powiedział, że niektórzy posłowie Kukiz'15 zgłaszali się do niego ze swoimi "oczekiwaniami".

"Na razie rozmów żadnych nie prowadzimy"

- Na razie rozmów żadnych nie prowadzimy - zastrzegł Terlecki. - Nie podjęliśmy decyzji, co z nimi zrobić i pewnie w tym tygodniu już jej nie podejmiemy - dodał szef klubu PiS.

W ubiegłym tygodniu lider ruchu Paweł Kukiz poinformował, że decyzję ws. formuły startu w jesiennych wyborach Kukiz'15 podejmie do końca czerwca. Dodał, że wciąż trwają rozmowy z podmiotami, które mogłyby poprzeć wspólną deklarację ideową.

Deklaracja, o której mówi lider Kukiz'15, zakłada m.in.: umożliwienie kandydowania w wyborach do Sejmu obywatelom startującym indywidualnie, a nie z list partyjnych; obligatoryjne dla władz wyniki referendów krajowych i lokalnych; możliwość odwołania posła w trakcie kadencji; wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości równowartości dwunastokrotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia czy wprowadzenie do wymiaru sprawiedliwości instytucji sędziego pokoju.

Obecnie klub Kukiz'15 liczy 25 posłów, natomiast klub Prawa i Sprawiedliwości - 237 posłów.

jm/ PAP