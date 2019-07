Auto ruszyło podczas naprawy i przygniotło dziecko do ściany. Dwulatek nie żyje

Podczas naprawy samochodu na posesji w Siedlcach nagle uruchomił się silnik pojazdu. Auto ruszyło i przygniotło do budynku bawiącego się tam dwuletniego chłopczyka. Dziecko zostało natychmiast przewiezione do szpitala, jednak nie udało się go uratować. 28-letni ojciec był trzeźwy.