"Ma alibi, są kamery". Rodzina broni ojca 9-miesięcznej Blanki. W sprawie zatrzymano trzecią osobę

O śmierci dziewczynki w jednym z mieszkań w Olecku poinformowała 22 czerwca olecka policja. Sąd w Suwałkach zadecydował, że 36-letnia matka Anna W. i 45-letni ojciec Grzegorz W. na trzy miesiące trafili do aresztu.



Wcześniej prokuratura postawiła im zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem córki. Nie przyznali się do winy.



Według nieoficjalnych informacji, policja zatrzymała kolejną osobę w tej sprawie. Ma być to ok. 50-letni mężczyzna z Suwałk. Mężczyzna przez ostatnie kilka miesięcy miał utrzymywać kontakty z Anną W. i przebywać u niej w domu.

"Nie mają na tatę żadnych dowodów"



Reporterce Polsat News Annie Mioduszewskiej udało się porozmawiać z synem podejrzanego w tej sprawie Grzegorza W.



Ojciec Blanki miał nie być w związku i nie mieszkać z matką dziecka. - Ostatnie dwa miesiące ojciec każdy wolny dzień, popołudnia, spędzał u mnie. U pani Anny był może z trzy, cztery razy przez ten czas - stwierdził syn podejrzanego.



Według niego, Grzegorz W. "ma twarde alibi". - Taksówkarz zabierał go w czwartek wieczorem ode mnie, zawiózł go do domu, co potwierdza monitoring, że nie wychodził z domu do następnego dnia - dodał.



- Prokurator mi powiedział, że na tatę nie mają żadnych dowodów prócz pomówień, że czekają tylko na wyniki badań DNA odnośnie gwałtu. Jeśli sprawa się wyjaśni, będą tatę zwalniać z aresztu we wcześniejszym terminie. Z tego, co wiem, w piątek przyszły wyniki badań i nie ma tam udziału ojca - powiedział Polsat News syn podejrzanego Grzegorza W.



Syn mężczyzny relacjonował także, że Anna W. przyszła do jego ojca 2 godziny przed tym, jak zgłosiła, że dziewczynka nie żyje. - Czyli ona już nie żyła. Anna W. chciała, żeby tata poszedł do niej do domu. Tata nie poszedł. Ona chciała go w to wkręcić. W tym czasie ta trzecia osoba przebywała u Anny W. - stwierdził mężczyzna.

"Nigdy na nikogo ręki nie podniósł"



- Ojciec wychował nas trójkę, nigdy nikomu nic się nie stało, nigdy na nikogo ręki nie podniósł. Mam 14-miesięczną córkę, widzę zachowanie ojca w stosunku do wnuczki - podkreślił syn Grzegorza W.



Jak dodał, stronę jego ojca trzymają także dzieci kobiety z poprzednich związków. - Zeznają, że Grzegorz W. tego nie zrobił - opowiadał mężczyzna.



Jak relacjonowała reporterka Polsat News Anna Mioduszewska, w poniedziałek w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach odbyła się konfrontacja między Anną W., Grzegorzem W. Kobieta wróciła do aresztu, mężczyzna składa wyjaśnienia.

