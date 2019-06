Zabójstwo 10-letniej Kristiny: podejrzany 22-latek usłyszał zarzut podżegania do zabójstwa

22-latkowi podejrzanemu o zabójstwo 10-letniej dziewczynki w Mrowinach postawiono dwa zarzuty: dokonania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i podżegania innej osoby do udziału w zabójstwie - powiedział we wtorek na konferencji prasowej Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Oprócz zarzutu dokonania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem - w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, ze znieważeniem zwłok - mężczyzna ma również postawiony zarzut podżegania we wcześniejszym okresie innej, ustalonej osoby, do udziału czy współudziału w tym zabójstwie - powiedział Pindera.

- Nasze dotychczasowe ustalenia wskazują, że było to zabójstwo zaplanowane i przygotowywane już od jakiegoś czasu – dodał.

Jak poinformował Pindera, mężczyzna przyznał się do drugiego zarzutu – podżegania do zabójstwa. - Potwierdził tę informację, która wskazywała na jego rolę. Natomiast nie przyznał się do samego zabójstwa – powiedział.

Wniosek o zapoznanie się z aktami sprawy

Prokurator Pindera podczas konferencji prasowej w Świdnicy powiedział, że podejrzany o zabójstwo 10-latki złożył wniosek o zapoznanie się z aktami sprawy. - Po tym wniosek o tymczasowe aresztowanie zostanie złożony do sądu. Termin zatrzymania podejrzanego upływa o godzinie 14, do tego czasu wniosek zostanie złożony do Sądu Rejonowego w Świdnicy - powiedział prokurator.

Dodał, że sąd będzie miał 24 godziny na rozpatrzenie wniosku. - We wniosku znajdują się zarzuty oraz wszystkie okoliczności wskazujące na potrzebę tymczasowego aresztowania. Podnoszona jest kwestia szkodliwości czynu, obawa, że podejrzany będzie się ukrywał, zwłaszcza że mamy ustalenia wskazujące, że próbował zacierać ślady - mówił prokurator.

Został zatrzymany w niedzielę

22-letni mężczyzna podejrzany o dokonanie zabójstwa został zatrzymany w niedzielę w godzinach popołudniowych. Wieczorem został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy na przesłuchanie. Po jego zakończeniu w nocy z niedzieli na poniedziałek mężczyznę w kordonie policji wyprowadzono bocznym wyjściem z budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Przed budynkiem świdnickiej prokuratury przez kilka godzin stał w niedzielę wieczorem tłum ludzi. Od czasu do czasu ludzie krzyczeli groźby pod adresem przesłuchiwanego mężczyzny.

Ciało dziewczynki znaleziono w czwartek około godz. 17 w lesie sześć kilometrów od wsi Mrowiny, gdzie mieszkała. Zwłoki znalazła kobieta, która była w lesie na spacerze. Dziewczynka w czwartek około godz. 13 wyszła ze szkoły położonej w centrum Mrowin; od domu dzielił ją kilometr. Ostatni raz była widziana 200 metrów od miejsca, w którym mieszkała.

