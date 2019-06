Niedźwiedź polarny na ulicach rosyjskiego miasta. Przeszedł 1,5 tys. km w poszukiwaniu jedzenia

Niedźwiedzica miała problemy z chodzeniem. W pewnym momencie położyła się na ziemi i przez wiele godzin odpoczywała. Później weszła do strefy przemysłowej miasta.



Zwierzę zostało złapane. Prawdopodobnie pochodziło z Tajmyr - najbardziej wysuniętego na północ półwyspu Rosji. Teraz zostanie przetransportowane na arktyczne wybrzeże lub odesłane do zoo.

Starving polar bear 'can hardly move', say residents of Norilsk. Emaciated animal walked 1500km south and away from Arctic Ocean, searching for food https://t.co/mD7yTaIusd pic.twitter.com/EjMJjS6Bac