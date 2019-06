Wypadek autobusu w Parznicach (Mazowieckie), którym na wycieczkę jechały dzieci

Do wypadku doszło we wtorek w pobliżu Parznic na drodze wojewódzkiej 733. Autobus przewożący wycieczkę szkolną z Radomia zderzył się z samochodem osobowym. W wyniku wypadku trzy osoby trafiły do szpitala - poinformowała Justyna Leszczyńska z biura prasowego KMP w Radomiu.