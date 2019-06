Napaść maczetą i kijem na 14-latka w Krakowie. Policja zatrzymała dwóch nastolatków

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń, 14-latek został zatrzymany w ośrodku wychowawczym, a 16-latek w jednym z nowohuckich mieszkań.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że między nastolatkami doszło do awantury i pobicia jednego z nich. Policjanci wyjaśniają kto i w jakim charakterze brał udział w tym zdarzeniu. Sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia do sądu dla nieletnich.

W sobotę ok. godz. 18 na os. Albertyńskim w Krakowie kilku mężczyzn zaatakowało pałką i maczetą 14-letniego chłopca, powodując obrażenia w postaci dwóch ran ciętych w okolicach ręki i nogi oraz rany tłuczonej na głowie.

Poszkodowany trafił do szpitala. Obrażenia okazały się niegroźne. W trakcie oględzin miejsca zdarzenia policjanci zabezpieczyli pałkę, którą posługiwali się napastnicy

pgo/ PAP