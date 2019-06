Dzień Dziecka w Polsat News: tak wyglądali nasi dziennikarze w dzieciństwie

Dorota Gawryluk: Moje dzieciństwo było beztroskie, szczęśliwe i pełne świeżego powietrza, bo spędziłam je w górach.

Bogdan Rymanowski: Był rok 1980. Zbliżały się wakacje i słynny sierpień 1980. Razem z kolegami i koleżankami z VI B Szkoły Podstawowej nr 87 w Nowej Hucie. Jak widać królowały chałaty - tak nazywano ówczesne mundurki.

Magdalena Kaliniak: Mikrofon towarzyszył mi od zawsze, choć początkowo jego rolę pełnił damski dezodorant. To do niego - jako kilkuletnia dziewczynka - wyśpiewywałam z koleżankami na osiedlu "To nie ja byłam Ewą...". Nie miałam jednak talentu muzycznego. Gdy zaczynałam śpiewać w samochodzie, tata włączał radio. Pewnego dnia - w ramach protestu, że skończyła się dobranocka - postanowiłam nie kłaść się spać. Obejrzałam "Wiadomości" i tak zaczarowała mnie Grażyna Bukowska, a później Krystyna Czubówna. Rodzice musieli mi je nagrywać na VHS-ie, potrafiłam je odtwarzać bez końca...

Marta Budzyńska: Blond, długie do pasa włosy i uśmiech grzecznej dziewczynki niech nikogo nie zwiodą. Jako dziecko byłam łobuziarą - biegającą po dachach, piwnicach i drzewach, grającą w piłkę nożną z kolegami z osiedla. Do przedszkola zamiast lalek nosiłam worek resoraków, a pierwszą moją zabawką był samolot. W przedszkolu wymyśliłam, że będę lekarzem - endokrynologiem (tak, wtedy już wiedziałam, kto to jest i czym się zajmuje). No cóż... nie wyszło, ale miłość do samochodów i samolotów została. W piłkę nożną też czasem gram.

Przemysław Białkowski: Przygodami interesował się od małego. Dla Przemusia największą przygodą (średnio udaną) była wyprawa do przedszkola. Później było już lepiej. Dorosły Przemek swoje przygody przeżywał podczas podróży do ponad 60 krajów. Dzień dziecka jest dla niego w tym roku szczególny, bo dwa miesiące temu został szczęśliwym tatą Marysi.

Beata Cholewińska: Patrzę na to zdjęcie z nieukrywanym sentymentem. Dlaczego? Z kilku powodów... Jest rok 1982, tragiczna sytuacja polityczna i gospodarcza w naszym kraju, a my - dzieci - jesteśmy szczęśliwe i zawsze uśmiechnięte. To zasługa mojej kochanej mamy! Po drugie - to zdjęcie zamieszczone na liście gratulacyjnym dla mojej mamy. Dumna kończę przedszkole i idę do pierwszej klasy szkoły podstawowej :) U mnie uśmiech, a u mamusi łzy :) I w końcu po trzecie - ważne z dzisiejszej perspektywy :) - kobiety grubo po czterdziestce - moje policzki, bufki, pucie (jak kto woli) są PRAWDZIWE !!! Kochane dzieci, życzę Wam, abyście potrafiły cieszyć się z najdrobniejszych przyjemności :) Życie jest wtedy piękniejsze !!!

Ewa Gajewska: Jak patrzę na tę fotografię, to myślę sobie, że "dziubek" do zdjęć robiło się już 30 lat temu. To były wakacje nad morzem - w Pogorzelicy. Nie pamiętam, dlaczego pozuję do zdjęcia z panterą. Przypuszczam, że był to jakiś miejscowy gadżet, przy którym wszystkie dzieci miały pamiątkowe zdjęcie... i teraz każde z tych setek lub tysięcy dzieci, teraz już dorosłych, przeglądając rodzinny album zastanawia się o co chodzi z tą panterą. Najważniejsze jednak, że były to wakacje z moimi ukochanymi dziadkami. Jeździliśmy tam przez wiele lat. Zarówno Babci i jak i Dziadka nie ma już niestety ze mną. Dlatego patrząc na to zdjęcie myślę przede wszystkim o nich. I dlatego zajmuje ono w moim sercu szczególne miejsce.

