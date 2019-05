Drugi dzień Polsat SuperHit Festiwal. Największe przeboje ostatnich tygodni

Od 24 do 26 maja podczas Polsat SuperHit Festiwal, dla tysięcy osób zebranych na widowni Opery Leśnej w Sopocie oraz milionów widzów przed telewizorami wystąpi czołówka najpopularniejszych polskich artystów - tych, którzy mogą pochwalić się największą sprzedażą płyt i tych, których utwory słyszymy codziennie we wszystkich rozgłośniach radiowych.



Nowy hit Sławomira



- Jeśli chodzi o przeboje radiowe, to „Miłość w Zakopanem” to jest taka piosenka, która cieszy bardzo słuchaczy i zbliża się do 200 mln wyświetleń na YouTube. To fantastyczny wynik – powiedział Sławomir w rozmowie z reporterką Polsat News Anną Gonią. Zapowiedział też, że podczas sobotniego koncertu zaprezentuje „Weekendowego Korsarza”, czyli nową piosenkę.



Tegoroczna edycja Festiwalu zadowoli nawet najbardziej wybrednych melomanów. Będzie i tanecznie i sentymentalnie, rockowo, popowo i oczywiście dyskotekowo. Na scenie pojawią się zarówno legendy polskiej muzyki, jak i młodzi artyści, którzy podbili serca Polaków. To będzie prawdziwie międzypokoleniowe muzyczne spotkanie.



"Zostałem wokalistą w wieku 14 lat"



O koncertowaniu opowiadała Maciejowi Dowborowi i Joannie Koroniewskiej legenda sceny disco polo Zenek Martyniuk. - Zostałem wokalistą w roku 1983 mając 14 lat w zespole Akord i graliśmy - zabawy, wesela, studniówki. Graliśmy różne rzeczy i klimaty rockowe, Perfect, Oddział Zamknięty – zdradził podczas rozmowy w festiwalowym studio na sopockiej plaży.



Polsat SuperHit Festiwal 2019 organizuje Telewizja POLSAT we współpracy z Miastem Sopot, Bałtycką Agencją Artystyczną BART oraz AlberT Production. Partnerem strategicznym Festiwalu jest Związek Producentów Audio-Video (ZPAV).

prz/ Polsat News