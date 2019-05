Polsat SuperHit Festiwal 2019 - muzyczne wydarzenie wiosny

Od 24 do 26 maja podczas Polsat SuperHit Festiwal, dla tysięcy osób zebranych na widowni Opery Leśnej w Sopocie oraz milionów widzów przed telewizorami wystąpi czołówka najpopularniejszych polskich artystów - tych, którzy mogą pochwalić się największą sprzedażą płyt i tych, których utwory słyszymy codziennie we wszystkich rozgłośniach radiowych. Tegoroczna edycja Festiwalu zadowoli nawet najbardziej wybrednych melomanów. Będzie i tanecznie i sentymentalnie, rockowo, popowo i oczywiście dyskotekowo. Na scenie pojawią się zarówno legendy polskiej muzyki, jak i młodzi artyści, którzy podbili serca Polaków. To będzie prawdziwie międzypokoleniowe muzyczne spotkanie.

Szpak przygotował na festiwal... 10 stylizacji

Piosenkarz Michał Szpak pojawi się na deskach Opery Leśnej nie tylko w roli wykonawcy, ale także prowadzącego. Gość Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora, zdradził m.in., ile kreacji przygotował na festiwal.

Artysta zapytany, czy jego sceniczny wizerunek to po prostu jego styl, czy autokreacja, odpowiedział, że nie potrafi tego zidentyfikować.

- Od zawsze tak było. Pamiętam swoje zdjęcia z dzieciństwa. Wszyscy na sankach, w szarych kombinezonach, a ja w różowym – powiedział.

Michał Szpak zdradził również, że na festiwal przygotował 10 stylizacji.

Pytany, czy sam przygotowuje kreacje, czy też ma pomoc ze strony specjalistów, odpowiedział, że pracuje z nim sztab ludzi, którzy opiekują się jego wizerunkiem. Zaznaczył jednocześnie, że ma na wszystko ogromny wpływ.

- Jestem taką osobą, która wybiera sposób i styl w jakim chce się poruszać - podkreślił artysta.

Polsat SuperHit Festiwal 2019 organizuje Telewizja POLSAT we współpracy z Miastem Sopot, Bałtycką Agencją Artystyczną BART oraz AlberT Production. Partnerem strategicznym Festiwalu jest Związek Producentów Audio-Video (ZPAV).

