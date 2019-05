Tu niemal wszyscy głosowali na PiS. "Tradycyjny związek z polskością"

W gminie Przytuły do głosowania uprawnionych było 1725 osób. Oddano 655 ważnych głosów, w tym 583 na PiS. Wyborcy niemal w równym stopniu stawiali na głównych kandydatów tej partii. Nieznacznie wygrał były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, który zdobył 271 głosów. Europoseł Karol Karski - 241.



Dla porównania, Koalicja Europejska w tej gminie otrzymała tylko 33 głosy (5,04 proc.).



Wójtem gminy jest Kazimierz Ramotowski (KWW Gminy Przytuły 2018), który w wyborach w 2018 r. pokonał kandydata PiS Krzysztofa Polkowskiego stosunkiem głosów 626 (67,38 proc.) do 214 (23,04 proc.).

Nie chcieli do UE

Na drugim miejscu znalazła się gmina Godziszów, która leży w woj. lubelskim, gdzie uprawnionych do głosowania było 4777 osób. Z 2790 ważnych głosów 2468 wyborcy oddali na PiS (88,46 proc.). Tu posłanka Elżbieta Kruk (1 214 głosów) nieznacznie pokonała rzeczniczkę partii Beatę Mazurek (1149 głosów).



Koalicja Europejska mogła liczyć tylko na 133 głosy, co dało jej zaledwie 4,77 proc.



To w tej gminie w referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej w 2003 r. przeciwko wejściu do Wspólnoty głosowało 88 proc. wyborców. Frekwencja wyniosła wtedy 71 proc.

W 2015 r. rekordowe poparcie uzyskał w gminie kandydat na prezydenta Andrzej Duda. Przy frekwencji ponad 63 proc., na obecną głowę państwa swój głos oddało 77,49 proc. wyborców. Pięć lat wcześniej Jarosław Kaczyński otrzymał w Godziszowie ponad 84 proc. głosów.

"Tu wszyscy są religijni"

Numerem trzy jest gmina Kobylin Borzymy z woj. podlaskiego. W tych wyborach Prawo i Sprawiedliwość uzyskało tu 88,12 proc. poparcia. Uprawnionych do głosowania było 2721 osób, ważny głos oddało 1221 osób. "X" przy kandydacie partii Kaczyńskiego postawiło 1076 osób.



W 2015 r. PiS uzyskało tu rekordowe wtedy, ponad 85-procentowe poparcie.



- Tu wszyscy są religijni, katolicy, więc myślę, że stąd wynika też poparcie - powiedziała Justyna Bieniek, mieszkanka gminy w rozmowie z reporterem Polsat News Andrzejem Wyrwińskim, który dwa lata po wyborach parlamentarnych odwiedził Kobylin Borzymy.



- Zdecydowana większość uważa, że PiS ma rację - powiedział z kolei Leszek Mężyński, radny PiS z powiatu wysokomazowieckiego, zapytany wtedy o spór rządu z sędziami.



Jak dodał, niektórym może się nie podobać sposób, w jaki PiS przeprowadza zmiany, ale wszyscy są zgodni, co do strategii partii. - PiS obiecał to, co w tej chwili robi, więc to zaskoczeniem nie jest - tłumaczył.

"Tereny tradycyjnie związane z polskością"

O popularności PiS w woj. podlaskim poseł Dariusz Piontkowskiego, który był pełnomocnikiem partii w regionie, mówi jasno: chodzi przywiązanie do tradycyjnych wartości.

- To są dwa tradycyjne powiaty - powiat łomżyński (Przytuły) i wysokomazowiecki (Kobylin Borzymy), w których od bardzo dawna PiS uzyskuje bardzo dobre wyniki. Mamy tu wyborców przywiązanych do tradycyjnych wartości. Także w okresie zaborów to były tereny, gdzie opierano się zaborcom, potem okupantom, tam była także silna partyzantka antykomunistyczna. Można powiedzieć, że to miejsca tradycyjnie związane z polskością, gdzie są patriotycznie wychowywani młodzi ludzie i to pewnie przekłada się na wyniki wyborów - podkreślił Piontkowski.

- Byliśmy mile zaskoczeni frekwencją. W poprzednich wyborach było nam trudno zachęcić ludzi do pójścia do wyborów. Być może pomogli nam nasi przeciwnicy, którzy dość mocno stawiali sprawy światopoglądowe w tej kampanii. To mogło zachęcić tych wyborców do głosowania - dodał poseł PiS.

