Komorowski: PiS głównie wygrywało w tych kręgach, które nie płacą podatków

- Charakterystyczne jest to, że PiS wygrał wśród wyborców, którzy nie płacą podatków, natomiast KE wygrał w grupie wiekowej, która podatki już płaci - ocenił b. prezydent Bronisław Komorowski. Jego zdaniem, wpływ na wynik wyborów do PE, miały m.in. "dokonane i obiecane" transfery socjalne.

Z danych PKW przeliczonych z 99,31 proc. obwodowych komisji wyborczych w Polsce wynika, że w wyborach do PE, PiS otrzymało 45,56 proc. głosów, Koalicja Europejska - 38,3 proc., Wiosna - 6,04 proc., Konfederacja - 4,55 proc., Kukiz'15 - 3,7 proc., Lewica Razem - 1,24 proc.

Pytany w poniedziałek w internetowym programie Onetu, czy jest zaskoczony wynikiem wyborczym, Komorowski przyznał, że "trochę tak". - Myślałem, że wyniki ostateczne będą się raczej kształtowały korzystniej po tej nocy (wyborczej), bo tak (to) zwykle bywało - powiedział.

Jak dodał, widać jednak, że "mobilizacja - która nastąpiła w skali całego kraju i we wszystkich obwodach - służyła głównie Prawu i Sprawiedliwości".

"PiS korzysta ze wszystkich możliwości finansowania kampanii"

Na pytanie, jak patrzy na zwycięstwo PiS, mimo ostatnich "ciosów", które spadły na tę partię, Komorowski odparł: "Myślę sobie, że nieprawdopodobne znaczenia ma to, kto ma duże pieniądze i je może wydać na rożne sposoby".

- PiS korzysta ze wszystkich możliwości finansowania kampanii, także gdzieś tam na różne, że tak powiem, dodatkowe przepływy, gdzieś ze spółek Skarbu Państwa, na różne imprezy, wydarzenia itd. To było widać w czasie kampanii - powiedział b. prezydent. - Na propagandę wydali także przecież gigantyczne pieniądze, prawie 1,3 mld zł na Telewizję Publiczną, to powinny być naprawdę pieniądze wliczone do wydatków wyborczych Prawa i Sprawiedliwość, bo to jest na tubę propagandową - podkreślił.

"Rząd PiS rozdaje pieniądze na prawo i lewo"

Zdaniem b. prezydenta "oprócz tego tzw. transfery socjalne, obiecywane i dokonane wypływy z budżetu państwa na rzecz konkretnych grup społecznych też musiały zrobić wrażenie". - Widać, że zadziałało - przyznał Komorowski.

- Chyba charakterystyczne i warte głębszego przeanalizowania - głównie przez Koalicją Europejską - jest to, że PiS głównie wygrywało w tych kręgach wyborczych, które nie płacą podatków, a z kolei Koalicja Europejska - z tego co ja zwróciłem uwagę, w kategorii wiekowej od trzydziestu paru lat do 50, wygrała. To nie jest przypadek, bo wygrała w kręgach tych, którzy podatki płacą, ciężko pracują, płacą, a rząd PiS rozdaje te pieniądze na prawo i lewo - powiedział były prezydent.

