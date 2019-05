Ksiądz miał w niedzielę na mszy zachęcać do głosowania na PiS. Policja bada sprawę

Proboszcz dodał, że ksiądz z Żabna w niedzielę sprawował wszystkie msze w zastępstwie za niego.

- Ubolewam za to, co się stało i jestem zasmucony. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy podczas mojej nieobecności - powiedział ks. Poźniak w rozmowie z polsatnews.pl. Dodał, że po słowach księdza z Żabna część wiernych miała wyjść z kościoła.

Policja potwierdza, że dostała zgłoszenie o złamaniu ciszy wyborczej w kościele w Puszczykowie.

- Trwają w tej sprawie czynności wyjaśniające. Osoba zgłaszająca agitację złożyła już w tej sprawie wyjaśnienia. Zostaną w tej sprawie przesłuchani świadkowie, a na końcu ksiądz - powiedział podkom. Maciej Święcichowski z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna od 20 zł do 5 tys. zł.

Jest odpowiedź poznańskiej kurii

Dostaliśmy w tej sprawie komentarz Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, która podkreśla, że "nie może być zgody na wypowiedzi księży zachęcające do głosowania na konkretną partię".

"Zadaniem księdza jest przepowiadanie słowa Bożego, a nie szerzenie prywatnych poglądów i uprawianie polityki" - podkreślił ks. Maciej Szczepaniak, rzecznik poznańskiej kurii.

List w sprawie pedofilii

W niedzielę we wszystkich kościołach w Polsce miał być odczytany list biskupów w sprawie pedofilii. Ksiądz, który odprawiał niedzielne msze w Puszczykowie nie przeczytał listu, a do wiernym miał powiedzieć: "wymiotować się chce, jak się to czyta"

Biskupi w liście odnieśli się m.in. do filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", który - jak wskazują - jest przede wszystkim dokumentem upubliczniającym "wstrząsające relacje dorosłych dziś osób, wykorzystywanych w dzieciństwie przez duchownych".

"Zawiera on także przykłady braku wrażliwości, grzechu zaniedbania i niedowierzania osobom skrzywdzonym, co w konsekwencji chroniło sprawców. Film, przyjmując perspektywę pokrzywdzonych, uświadomił nam wszystkim ogrom ich cierpienia" - podkreślają hierarchowie.

