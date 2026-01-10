Orban gotowy do walki o kolejną kadencję. "Nie czas na eksperymenty"

Z zapowiedzi Orbana wynika, że 20 lutego jego partia przedstawi listę wyborczą i jej lidera. Obecny premier Węgier zadeklarował, że "po 20 latach pełnienia funkcji nadal jest gotów podjąć się tego zadania" i kolejny raz stanąć na czele rządu.

Orban uważa, że wśród międzynarodowych przywódców wciąż jest człowiekiem stosunkowo młodym i - jak dodał - tak też się go postrzega.

- Tylko niezawodne i doświadczone rządy mogą zapewnić spokojne, bezpieczne i przewidywalne życie - stwierdził, podkreślając, że "to nie czas na eksperymentatorów".

Na kongresie w Budapeszcie zaprezentowano też listę 106 kandydatów - 65 z poprzednich list i 41 nowych - którzy będą ubiegać się o mandat posła w 106 jednomandatowych okręgach wyborczych. System mieszany w wyborach parlamentarnych na Węgrzech przewiduje wybór kolejnych 93 deputowanych do 199-osobowego parlamentu z ogólnokrajowych list partyjnych.

Lista Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP), obecnego koalicjanta partii Orbana, zostanie przedstawiona 20 lutego - jak ogłoszono na spotkaniu polityków.

Komentując nadchodzące wybory, Orban przekonywał, że Węgrzy wybiorą w kwietniu pomiędzy "wojną a pokojem". W jego ocenie partie opozycyjne "wprowadzą w kraju brukselską gospodarkę wojenną".

Kolejnym poruszonym przez premiera tematem była migracja. - Jedną z kwestii, o które toczy się gra w nadchodzących wyborach, jest to, czy ugniemy się przed Brukselą i zamienimy Węgry w kraj imigracyjny, czy też będziemy kontynuować bunt i odpierać wszelkie brukselskie próby – powiedział.

- Proponuję, abyśmy kontynuowali bunt - zaznaczył Orban.

Szef węgierskiego rządu ocenił, że migracja niesie ze sobą przemoc i agresywny antysemityzm. Stwierdził, że rodziny żydowskie z Europy Zachodniej coraz liczniej przenoszą się z tego powodu na Węgry. Zapewnił, że Fidesz-KDNP jest jedyną siłą polityczną zdolną zagwarantować bezpieczeństwo Żydom w Budapeszcie.

Orban wskazał sojuszników. Wśród nich Rosja i Chiny

Odnosząc się do sytuacji na świecie, premier Węgier uznał, że liberalny porządek międzynarodowy się rozpada i nadchodzi era narodów. To nie pierwszy raz, gdy węgierski lider prezentuje postawę nacjonalistyczną, sprzeciwiając się globalizacji państwowych wartości.

Mówiąc o stolicach przychylnych Węgrom, Orban wymienił Waszyngton, Pekin, Moskwę i Stambuł. Z kolei Polska jest wskazywana przez węgierski rząd jako kraj ulegający zbyt dużym wpływom. "Praworządność w Polsce jest w kryzysie, wiele osób pada ofiarą prześladowań politycznych" - komentowało w piątek dla Telexa ministerstwo spraw zagranicznych Węgier. W odpowiedzi na to rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że podobne zdanie mają Mińsk i Moskwa i "trudno brać słowa węgierskiego MSZ na poważnie".

Rząd Viktora Orbana sprzyja polityce Kremla. Budapeszt utrzymuje relacje dyplomatyczne z Moskwą, a sam premier Węgier kontynuuje bezpośrednie rozmowy z Władimirem Putinem, z którym spotkał się m.in. w listopadzie 2025 roku.

Wybory parlamentarne na Węgrzech mają odbyć się w kwietniu 2026 r. Od miesięcy większość niezależnych sondaży daje przewagę opozycyjnej partii TISZA, chociaż w ostatnich badaniach różnica poparcia między ugrupowaniem Petera Magyara i rządzącym Fideszem nieznacznie się zmniejszyła.

