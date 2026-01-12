"Czy w sprawach polityki zagranicznej prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk powinni zacząć w końcu współpracować?" - usłyszeli uczestnicy badania IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej". Ankietowani nie mieli co do tego wątpliwości - zdecydowana większość (87,1 proc.) stwierdziła, że głowa państwa i szef rządu, mimo odmiennych poglądów, w kwestiach dyplomatycznych powinni mówić jednym głosem.

Opcję "zdecydowanie tak" wybrało 64,3 proc. respondentów, a "raczej tak" - 22,8 proc.

Współpracy Tuska i Nawrockiego w sprawach polityki zagranicznej nie oczekuje 6,7 proc. badanych. 6,2 proc. nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Spór Nawrockiego i Tuska. Polacy wyrazili swoje zdanie

Podobne zdanie o współpracy Karola Nawrockiego i Donalda Tuska mają zarówno zwolennicy obozu rządzącego, jak i partii opozycyjnych. Na pytanie sondażowe twierdząco odpowiedziało 97 proc. wyborców koalicji rządzącej i 89 proc. osób głosujących na pozostałe opcje polityczne.

Współpracy obu polityków częściej oczekują mężczyźni (89 proc.) niż kobiety (85 proc.). Zdanie to podzielają również osoby po 30. roku życia (98 proc.), mieszkańcy średnich (97 proc.) i dużych miast (96 proc.) oraz osoby z wykształceniem wyższym (również 96 proc.).

Zakończenia sporu na linii Nawrocki-Tusk chcą przede wszystkim wyborcy o poglądach lewicowych, głosujący na Nową Lewicę (99 proc.) czy Koalicję Obywatelską (98 proc.). Nieco mniejsze poparcie w tej kwestii deklarują zwolennicy Konfederacji (85 proc.) oraz Prawa i Sprawiedliwości (91 proc.).

ZOBACZ: "Mają takie samo zdanie". Rzecznik prezydenta po spotkaniu Nawrockiego z Tuskiem

Konflikt prezydenta z premierem trwa od początku kadencji Karola Nawrockiego. Spór dotyczy m.in. kwestii reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej czy spraw wewnętrznych, takich jak współpraca Pałacu Prezydenckiego z rządem ws. uchwalania nowych ustaw.

Politycy koalicji rządzącej oskarżają prezydenta o wetowanie zbyt wielu istotnych dla polityki wewnętrznej ustaw, zaś administracja Nawrockiego przekonuje, że odrzucone przez głowę państwa projekty wymagają licznych poprawek ze strony rządu.

ZOBACZ: "Bardzo nieszczęśliwa wypowiedź". Były szef MSZ o słowach Donalda Tuska

Do wyczekiwanego spotkania Nawrockiego z Tuskiem doszło jednak w piątek w Pałacu Prezydenckim. Politycy rozmawiali przede wszystkim o warunkach pokoju w Ukrainie, kwestiach bezpieczeństwa Polski czy nominacjach ambasadorskich. Jak mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, Tusk i Nawrocki mają takie samo zdanie jeśli chodzi o wzmocnienie polskiej obronności.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na próbie 1068 osób.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni