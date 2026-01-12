"Prosiłbym, żeby sprawdzać swoje skrzynki". Wiceszef MON z apelem do Polaków
- Prosiłbym, żeby sprawdzać swoje skrzynki i te najważniejsze informacje oglądać - zaapelował do Polaków wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk w poniedziałkowym wydaniu "Graffiti". Przekazał, że do Polaków trafiły już cztery miliony przesyłek. - Każdy powinien przeczytać - stwierdził Tomczyk.
- Do państwa skrzynek pocztowych trafiły już cztery miliony egzemplarzy "Poradnika bezpieczeństwa", który jest wydany przez ministra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych. Prosiłbym, żeby sprawdzać swoje skrzynki i te najważniejsze informacje oglądać - zaapelował Cezary Tomczyk na antenie Polsat News.
Docelowo do Polaków ma trafić 13 mln egzemplarzy "Poradnika bezpieczeństwa". "Zawiera najważniejsze wskazówki i informacje jak działać w przypadku zagrożeń, a także jak być lepiej przygotowanym na co dzień" - przekazał MON.
Wiceminister obrony zachęcił Polaków do zapoznania się z publikacją. - Każdy powinien przeczytać, porozmawiać ze swoimi dziećmi, porozmawiać ze swoją rodziną - przekazał Tomczyk.
- Mówię o tym nie bez kozery, dlatego, że to w tym studiu pan Mariusz Błaszczak nie wiedział, jak wyglądają te główne sygnały alarmowe. Panie Mariuszu, to jest strona 20 "Poradnika bezpieczeństwa" - powiedział wiceminister.
Według rządu kolportaż "Poradnika bezpieczeństwa" to największa taka inicjatywa w III RP. Publikacja nieodpłatnie trafi do 13 mln gospodarstw domowych, jest również dostępna online oraz w urzędach.
"Publikacja oferuje praktyczne wskazówki od tworzenia rodzinnych planów kryzysowych, przez zasady ewakuacji i sygnały alarmowe, po listy kontrolne ułatwiające przygotowanie zapasów i niezbędnego wyposażenia" - poinformował rząd.
Celem jest przygotowanie obywateli na różne kryzysy, nie tylko na wypadek wojny. W poradniku znajdziemy instrukcje reagowania na cyberataki, kampanie dezinformacyjne, klęski żywiołowe czy kryzysy infrastrukturalne.
"Gdy otrzymasz Poradnik Bezpieczeństwa do swojej skrzynki - przeczytaj go, przećwicz i omów z bliskimi zawarte w nim wskazówki, a następnie zachowaj go w pewnym dla ciebie miejscu" - apeluje MSWiA.
