Hiszpania wezwała Unię Europejską do podjęcia działań. Będzie wniosek ws. Izraela
Hiszpania złoży wniosek o zerwanie umowy stowarzyszeniowej z Izraelem, która obowiązuje od 2000 r. Madryt przedstawi swoją propozycję we wtorek podczas posiedzenia ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Szef hiszpańskiego rządu Pedro Sanchez, uzasadniając wezwanie do podjęcia działań, oskarżył Izrael o łamanie prawa międzynarodowego.
– Kto narusza prawo międzynarodowe, a tym samym europejskie zasady i wartości, nie może być partnerem Unii Europejskiej – ocenił premier Hiszpanii Pedro Sanchez w trakcie przedwyborczej kampanii w Andaluzji, gdzie w połowie maja odbędą się wybory regionalne.
Szef rządu zapowiedział, że we wtorek podczas posiedzenia ministrów spraw zagranicznych państw UE w Luksemburgu Hiszpania formalnie przedstawi propozycję o zerwaniu umowy stowarzyszeniowej z Izraelem, która weszła w życie w 2000 r.
– Zrobimy to, nie dlatego, że mamy coś przeciwko Izraelowi. Wręcz przeciwnie, jesteśmy narodem przyjaznym narodowi izraelskiemu. Ale nie zgadzamy się z działaniami, które prowadzi jego rząd – dodał Sanchez.
Hiszpania wzywa UE do działań. Złoży wniosek ws. Izraela
W liście skierowanym w sobotę do szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas szefowie dyplomacji Hiszpanii, Słowenii i Irlandii oskarżyli Izrael o naruszanie praw człowieka i prawa międzynarodowego, m.in. w związku z zatwierdzeniem przez izraelski parlament prawa wprowadzającego karę śmierci dla Palestyńczyków.
Hiszpania jest najostrzejszym krytykiem polityki Izraela w Europie, a stosunki między krajami są napięte od czasu wojny w Strefie Gazy. Rząd w Madrycie określił działania izraelskiej armii jako "ludobójstwo", zrywając m.in. porozumienia z izraelskimi firmami na dostawy sprzętu wojskowego.
Pedro Sanchez zapowiada wniosek do UE. Chodzi o umowę z Izraelem
Na początku kwietnia premier Izraela Benjamin Netanjahu oskarżył Hiszpanię o "prowadzenie wojny dyplomatycznej" przeciwko jego krajowi.
– Nie zamierzam tolerować tej hipokryzji ani wrogości. Nie pozwolę żadnemu państwu prowadzić z nami wojny dyplomatycznej bez natychmiastowego zapłacenia za to ceny – powiedział Netanjahu.
Hiszpania krytykowana jest również za ponowne otwarcie w połowie kwietnia swojej ambasady w Teheranie po ogłoszeniu dwutygodniowego zawieszenia broni między USA a Iranem.
Wcześniej w połowie marca hiszpański rząd zdecydował o odwołaniu na stałe swojej ambasadorki w Tel Awiwie Any Salomon, która już we wrześniu 2025 r. została wezwana do kraju na konsultacje. Pod koniec 2023 r. rząd Izraela wezwał z kolei do kraju ambasadora w Madrycie w odpowiedzi na krytyczne stanowisko rządu Sancheza w stosunku do działań w Strefie Gazy.
