Wtorkowe spotkanie w Waszyngtonie odbyło się pod przewodnictwem sekretarza stanu Marco Rubio, a uczestniczyli w nim ambasadorowie Izraela i Libanu w Stanach Zjednoczonych. To pierwsze bezpośrednie rozmowy na wysokim szczeblu pomiędzy wysłannikami tych państw od 1993 roku - podała agencja AFP.

Waszyngton. Pierwsze od dekad spotkanie Izraela i Libanu

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rządów państw, które formalnie pozostają w stanie wojny od momentu powstania Izraela w 1948 roku. Stronę izraelską reprezentował ambasador Yechiel Leiter, a libańską ambasadorka Nada Hamadeh Moawad.

Otwierający spotkanie Rubio wyraził nadzieję, że rozmowy te mogą zapoczątkować proces mający na celu trwałe zakończenie konfliktu w Libanie i zapobiegną zagrożeniom dla Izraela ze strony Hezbollahu, który nazwał "terrorystycznym pełnomocnikiem Iranu".

- To proces, a nie wydarzenie. To coś więcej niż jeden dzień. To zajmie trochę czasu, ale wierzymy, że warto podjąć to wyzwanie i że to historyczne spotkanie, na którym mamy nadzieję budować. Mamy nadzieję, że dzisiaj uda nam się nakreślić ramy, na których można zbudować trwały pokój - powiedział Rubio.

Podczas rozmów z Izraelem prowadzonych pod auspicjami USA rząd Libanu jasno dał do zrozumienia, że ​​nie chce już być "okupowany" przez Hezbollah i że prowadzone są rozmowy na temat długoterminowej wizji jasno wytyczonych granic - przekazał we wtorek dziennikarzom ambasador Yechiel Leiter.

Konflikt izraelsko-libański. Marco Rubio: Historyczna szansa

Tłem spotkania jest kryzys na Bliskim Wschodzie, który trwa mimo osiągniętego porozumienia o zawieszeniu broni pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem.

Teheran stoi na stanowisku, że operacja Izraela przeciwko Hezbollahowi w Libanie musi zostać uwzględniona w porozumieniu. Z kolei władze Izraela uznały, że Liban nie jest objęty ustaleniami rozejmu.

Rubio wezwał Izrael i Liban do wykorzystania "historycznej szansy" na zawarcie pokoju. Bezpośrednie rozmowy między państwami rozpoczęły się pomimo sprzeciwu Hezbollahu, który ogłosił nowe ataki na Izrael tuż przed rozpoczęciem negocjacji.

Stany Zjednoczone naciskają na zakończenie konfliktu między Izraelem a Hezbollahem, obawiając się, że może to zniweczyć dwutygodniowe zawieszenie broni w wojnie z Iranem po tym, jak rozmowy z Teheranem w Pakistanie nie przyniosły przełomu.

Waszyngton stwierdził, że "piłka jest po stronie Iranu" w kwestii zakończenia wojny w całym regionie, po tym jak rozpoczęła się amerykańska blokada irańskich portów w cieśninie Ormuz.

Wojna Izraela z Hezbollahem. Naloty w trakcie negocjacji

Liban został wciągnięty w szerszy konflikt, gdy Hezbollah zaatakował Izrael, aby wesprzeć popierający go Iran, co wywołało izraelską inwazję i ataki.

Prezydent Libanu Joseph Aoun wyraził nadzieję, że rozmowy "będą początkiem końca cierpień narodu libańskiego". Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar powiedział, że jego kraj dąży do "pokoju i normalizacji" stosunków z Libanem. Podkreślił jednak, że problemem jest Hezbollah i że należy się nim zająć, aby przejść do "innej fazy".

Przywódca Hezbollahu Naim Kassem wezwał do zerwania rozmów jeszcze przed ich rozpoczęciem, nazywając je "daremnymi". Niedługo po rozpoczęciu spotkania Hezbollah poinformował o "jednoczesnym ostrzelaniu rakietami" 13 miast na północy Izraela. Wojsko izraelskie ostrzegało wcześniej, że można spodziewać się nasilenia ataków wraz z rozpoczęciem rozmów.

