Izrael traci sojusznika. Meloni ogłosiła decyzję
Włoski rząd kończy współpracę z Izraelem w dziedzinie obronności - poinformowała premier Giorgia Meloni. Umowa, której zdecydowano się nie przedłużać, została zawarta w 2016 roku. Odnawiano ją co pięć lat. Decyzja Włoch jest podyktowana obecną sytuacją na Bliskim Wschodzie i kontynuowaniem izraelskich ataków na Liban.
Rząd Włoch zawiesza automatyczne przedłużenie umowy o współpracy w dziedzinie obrony z Izraelem - poinformowała we wtorek premier Włoch Giorgia Meloni, cytowana przez agencję ANSA.
- Rząd podjął decyzję o zawieszeniu automatycznego przedłużenia umowy o współpracy w dziedzinie obronności z Izraelem w związku z obecną sytuacją na Bliskim Wschodzie- oświadczyła Meloni podczas wizyty na targach wina Vinitaly w Weronie.
Włochy. Giorgia Meloni: Zawieszamy przedłużenie umowy z Izraelem
Chodzi o protokół ustanawiający ramy współpracy w dziedzinie obronności, dotyczący wymiany sprzętu wojskowego i badań technologicznych dla sił zbrojnych. Dokument wszedł w życie 13 kwietnia 2016 roku. i był odnawiany co pięć lat.
Według cytowanego przez agencję Reutera źródła we włoskim resorcie obrony jedną z konsekwencji decyzji rządu w Rzymie jest zaprzestanie współpracy z Izraelem w zakresie szkoleń wojskowych.
Minister obrony Włoch Guido Crosetto wystosował list do swojego izraelskiego odpowiednika Israela Kaca, informując go o decyzji rządu.
Bliski Wschód. Włochy krytykują ataki na Liban i wojnę z Iranem
Prawicowy rząd Meloni był jednym z najbliższych sojuszników Izraela w Europie, ale w ostatnich tygodniach skrytykował izraelskie ataki na Liban. W czwartek w parlamencie premier podkreśliła też, że Włochy nie zgadzają się z USA w sprawie wojny z Iranem.
Przed tygodniem wicepremier i minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani poinformował o wezwaniu ambasadora Izraela, na którego ręce złożono protest w związku z tym, że włoski pojazd misji pokojowej UNIFIL w południowym Libanie został ostrzelany przez siły izraelskie.
