Morawiecki odpiera zarzuty. Zapowiedział spotkanie z Kaczyńskim

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w piątek, że dla ludzi, którzy będą się angażować w stowarzyszenie utworzone przez Mateusza Morawieckiego miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości nie będzie. Wyraził też nadzieję, że ci, którzy podjęli te działania zrozumieją, że działają na szkodę Polski.

Morawiecki, pytany w sobotę w RMF FM o słowa prezesa PiS, odparł, że jest "absolutnie" spokojny o miejsca na listach dla posłów, którzy wstąpili do założonego przez niego stowarzyszenia. - Będę naprawdę dążył do tego, żeby wszyscy dzisiejsi posłowie PiS byli jeszcze liczniej reprezentowani w przyszłym parlamencie - podkreślił były premier.

Mateusz Morawiecki zapewnia: Jestem i będę w PiS

Morawiecki poinformował też, że jest wstępnie umówiony na rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim w poniedziałek. W jego ocenie utworzone przez niego Stowarzyszenie Rozwój Plus nie jest sprzeczne ze statutem PiS. - Dlatego uważam, że spokojnie dojdzie tutaj do porozumienia - podkreślił.

Na uwagę dziennikarza, że może chodzi mu o to, by go wyrzucono z Prawa i Sprawiedliwości, Morawiecki odparł, że "absolutnie nie". - Jestem i będę w Prawie i Sprawiedliwości (...). Chcę absolutnie przysłużyć się do tego, żeby odsunąć ten rząd od władzy - zapewnił były premier.

Ale - jak dodał - "musimy mieć z całą pewnością różne wrażliwości, różne kanały dotarcia do wyborców". - I Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działać bardzo szeroko na niwie współpracy z samorządowcami, z przedsiębiorcami, z młodymi ludźmi, z różnymi środowiskami, którym dzisiaj troszeczkę nie jest po drodze z tym takim bardzo ostrym radykalnym nurtem PiS - powiedział polityk.

Stowarzyszenie Rozwój Plus "sprzeczne ze statusem PiS"

Po czwartkowym spotkaniu Komitetu Politycznego PiS rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że dotyczyło ono m.in. bieżących kwestii politycznych oraz wewnętrznych spraw ugrupowania, w tym planów Mateusza Morawieckiego ws. jego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Według Bochenka rozmowa na temat stowarzyszenia odbyła się w "bardzo spokojnym tonie". Jednocześnie dodał, że "działalność prowadzona przez członków PiS w ramach tego stowarzyszenia, jest działalnością sprzeczną ze statutem PiS".

Morawiecki na początku kwietnia w wywiadzie dla wp.pl potwierdził medialne doniesienia dotyczące założenia własnego stowarzyszenia skupiającego osoby, którym "nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie: czy to w PiS-ie, czy w Konfederacji, czy Koronie Polskiej Brauna".

Po publikacji wywiadu, tego samego dnia, odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Morawieckim, podczas którego omówili oni m.in. sytuację wewnątrz ugrupowania. Według informacji PAP spotkanie miało na celu "zdyscyplinowanie" b. premiera, którego działania w ostatnim czasie - jak słyszmy wewnątrz PiS - nie współgrały z linią partii.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni