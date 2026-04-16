Co zrobi prezes PiS ws. stowarzyszenia Morawieckiego? Ustalenia Polsat News

Kilkanaście godzin wcześniej były premier Mateusz Morawiecki poinformował o założeniu "Stowarzyszenia Rozwój Plus". Jak poinformował w jego skład weszły osoby, którym "nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie".

Jak przekazał Marcin Fijołek, mowa o blisko 40 parlamentarzystach związanych głównie z Prawem i Sprawiedliwością.

Stowarzyszenie Morawieckiego. "Nie będzie konsekwencji"

Z ustaleń dziennikarza Polsat News wynika, że powołanie stowarzyszenia nie spotka się z reakcją ze strony Jarosława Kaczyńskiego.

"Nie będzie konsekwencji dla posłów, którzy dołączyli do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Jarosław Kaczyński miał uznać pragmatycznie, że zbyt wiele osób musiałoby zostać ukaranych" - napisał.

ZOBACZ: Zaniepokojenie w PiS. "Wyborcy uważają takich polityków za zdrajców"

Marcin Fijołek zacytował też słowa jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości, który stwierdził, że "do przesilenia doszło, a teraz czekamy".

"Nie zmienia to faktu, że Jarosław Kaczyński jest niezadowolony z ruchu premiera Mateusza Morawieckiego i gdyby tylko tych posłów było mniej, to jakieś zawieszenia by się posypały" - dodał, podkreślając, że ewentualne wykluczenia wiązałyby się ze spadkiem liczby posłów w klubie PiS w porównaniu z Koalicją Obywatelską.

"PiS spadłby w Sejmie za KO, liczą, że premier Mateusz Morawiecki wyszarpał swoje i na razie rozejdzie się po kościach" - podsumował dziennikarz.

W czwartek o godz. 13 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości zaplanowana jest konferencja prasowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczącego KP PiS Mariusza Błaszczaka oraz posła Henryka Kowalczyka.

"Stowarzyszenie Rozwój Plus". Inicjatywa Morawieckiego

Dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek przekazał, że w skład stowarzyszenia wejdzie 39 osób.

Jest to 37 parlamentarzystów PiS: Anna Baluch, Ryszard Bartosik, Waldemar Buda, Zbigniew Chmielowiec, Michał Cieślak, Janusz Cieszyński, Elżbieta Duda, Michał Dworczyk, Robert Gontarz, Marcin Gwóźdź, Marcin Horała, Paweł Jabłoński, Fryderyk Kapinos, Łukasz Kmita, Maria Koc, Wiesław Krajewski, Andrzej Kryj, Krzysztof Kubów, Anna Kwiecień, Krzysztof Lipiec, Grzegorz Lorek, Marzena Machałek, Grzegorz Macko, Mateusz Morawiecki, Piotr Müller, Monika Pawłowska, Grzegorz Puda, Paweł Rychlik, Łukasz Schreiber, Olga Semeniuk-Patkowska, Sławomir Skwarek, Mirosława Stachowiak-Różecka, Krzysztof Szczucki, Szymon Szynkowski vel Sęk, Agnieszka Ścigaj, Ryszard Terlecki, Ireneusz Zyska, niebędąca parlamentarzystką Izabela Antos (m.in. podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 2021-2023 - red.) oraz europoseł Daniel Obajtek.

Informację o powołaniu stowarzyszenia udostępnili w mediach społecznościowych m.in. Piotr Müller, Krzysztof Szczucki, Marcin Horała, Michał Dworczyk, Waldemar Buda i Janusz Cieszyński.

