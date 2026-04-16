Emmanuel Macron odwiedzi Polskę. Znamy program wizyty

Emmanuel Macron odwiedzi Polskę niedługo przed pierwszą rocznicą podpisania traktatu w Nancy, który znacząco zacieśnił współpracę militarną Polski i Francji i uruchomił wzajemne gwarancje bezpieczeństwa. Traktat stanowi także o współpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej, a 20 kwietnia ustanowił Dniem Przyjaźni Polsko-Francuskiej.

Dniem Przyjaźni Polsko-Francuskiej: Emmanuel Macron przyleci do Gdańska

Wizyta Emmanuela Macrona w Polsce dotąd nie została ogłoszona publicznie, ale nieoficjalnie potwierdzają je źródła polskie i francuskie. Portal gdańskiego urzędu miejskiego udostępnił wstępny program wizyty prezydenta Francji w Polsce.



Uroczystości 20 kwietnia rozpoczną się od wizyty Emmanuela Macrona na Cmentarzu Francuskim na Siedlcach, gdzie spoczywają francuscy jeńcy z czasów II wojny światowej i polegli żołnierzy armii Napoleona.

Następnie w Gdańsku prezydent Francji ma odwiedzić Europejskie Centrum Solidarności oraz Dwór Artusa, niewykluczona jest wizyta w Ratuszu Głównym i spacer ul. Długą.

Trzecia wizyta Emmanuela Macron w Polsce. Za rok prezydent zda urząd

Władze miasta podkreślają, że wizyta ma charakter państwowy, zaplanowana została na jeden dzień. Oprócz spotkania z premierem Emmanuel Macron ma także wręczyć ustanowioną przez polski MSZ Nagrodę im. Bronisława Geremka przyznawaną m.in. za wybitny wkład w relacje polsko-francuskie.

Emmanuel Macron gościł dotąd w Polsce dwukrotnie - po raz pierwszy w 2020, a następnie w 2024 r. W obu przypadkach gościł na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy w Warszawie, do Gdańska prezydent Francji zawita po raz pierwszy.

Macron rządzi Francją od 2017 roku. W przyszłym roku końca dobiegnie druga, ostatnia kadencja. Wybory prezydenckie Francji zostaną przeprowadzone wiosną, najprawdopodobniej w kwietniu 2027 r.

