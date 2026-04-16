Emmanuel Macron odwiedzi Polskę. Znamy program wizyty

Polska Maciej Olanicki / polsatnews.pl / PAP

Emmanuel Macron 20 kwietnia odwiedzi Polskę z okazji obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej i zbliżającej się rocznicy podpisania traktatu w Nancy. Prezydent Francji na zaproszenie premiera Donalda Tuska przyleci do Gdańska, gdzie ma m.in. wręczyć Nagrodę im. Bronisława Geremka przyznawaną za wkład we współpracę polsko-francuską.

Emmanuel Macron, prezydent Francji, przemawia do mikrofonu na tle flagi Francji.
PAP/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL
Emmanuel Macron odwiedzi Polskę niedługo przed pierwszą rocznicą podpisania traktatu w Nancy, który znacząco zacieśnił współpracę militarną Polski i Francji i uruchomił wzajemne gwarancje bezpieczeństwa. Traktat stanowi także o współpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej, a 20 kwietnia ustanowił Dniem Przyjaźni Polsko-Francuskiej.

 

ZOBACZ: Polska i Francja podpisały traktat o współpracy i przyjaźni

Dniem Przyjaźni Polsko-Francuskiej: Emmanuel Macron przyleci do Gdańska

Wizyta Emmanuela Macrona w Polsce dotąd nie została ogłoszona publicznie, ale nieoficjalnie potwierdzają je źródła polskie i francuskie. Portal gdańskiego urzędu miejskiego udostępnił wstępny program wizyty prezydenta Francji w Polsce.


Uroczystości 20 kwietnia rozpoczną się od wizyty Emmanuela Macrona na Cmentarzu Francuskim na Siedlcach, gdzie spoczywają francuscy jeńcy z czasów II wojny światowej i polegli żołnierzy armii Napoleona. 

 

ZOBACZ: Francja przygotowuje się do dużej wojny. Znacząco zwiększa produkcję dronów i pocisków

 

Następnie w Gdańsku prezydent Francji ma odwiedzić Europejskie Centrum Solidarności oraz Dwór Artusa, niewykluczona jest wizyta w Ratuszu Głównym i spacer ul. Długą. 

Trzecia wizyta Emmanuela Macron w Polsce. Za rok prezydent zda urząd  

Władze miasta podkreślają, że wizyta ma charakter państwowy, zaplanowana została na jeden dzień. Oprócz spotkania z premierem Emmanuel Macron ma także wręczyć ustanowioną przez polski MSZ Nagrodę im. Bronisława Geremka przyznawaną m.in. za wybitny wkład w relacje polsko-francuskie.

 

ZOBACZ: Zwiększenie arsenału nuklearnego. Francja podjęła decyzję

 

Emmanuel Macron gościł dotąd w Polsce dwukrotnie - po raz pierwszy w 2020, a następnie w 2024 r. W obu przypadkach gościł na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy w Warszawie, do Gdańska prezydent Francji zawita po raz pierwszy. 

 

Macron rządzi Francją od 2017 roku. W przyszłym roku  końca dobiegnie druga, ostatnia kadencja. Wybory prezydenckie Francji zostaną przeprowadzone wiosną, najprawdopodobniej w kwietniu 2027 r.

 

WIDEO: "Podważenie omnipotencji Kaczyńskiego". Zgorzelski o ruchu byłego premiera
