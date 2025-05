Polska i Francja podpisały traktat o współpracy i przyjaźni

Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Polski Donald Tusk podpisali nowy polsko-francuski traktat. Dokument zastąpi obecnie obwiązującą umowę z 1991 r.

Francja. Traktat o wzmocnionej współpracy i przyjaźni

Do podpisania polsko-francuskiego traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni doszło po godzinie 16:00. Chwilę później został podpisany także drugi tekst - plan współpracy w zakresie cywilnej energetyki jądrowej między rządami obu państw.

Wcześniej odbyło się oficjalne śniadanie oraz rozmowy obu delegacji.

Podczas konferencji prasowej Emmanuel Macron podziękował za współpracę i przypomniał, że przyjaźń Polski i Francji trwa od wielu wieków. - Mówimy w nim [traktacie] o obronności i bezpieczeństwie. Francja i Polska mogą poczynić tu bardzo istotny wkład - mówił prezydent Francji.

Donald Tusk: "Nie ma zjednoczonej Europy bez przyjaźni Polski i Francji"

Donald Tusk także zaczął od podziękowań. - Relacje między Polską i Francją zawsze były nacechowane czymś szczególnym, czymś pozytywnym - powiedział premier.

- Nasze narody będą się czuły bezpiecznie nie wtedy, kiedy będziemy o tym mówili, tylko wtedy kiedy nasze państwa i polityczne elity, będą ciężko pracowały nad tym, aby bezpieczeństwo stało się materialnym faktem - dodał.

Premier powiedział, że traktat podpisano 9 maja ponieważ jest to Dzień Europy. To także dzień następujący po rocznicy zakończenia II wojny światowej. - Nie ma zjednoczonej Europy bez przyjaźni, solidarności i współpracy polsko-francuskiej. Widać to przez ostatnie lata, a ten traktat to podkreśla - powiedział premier.

Przed wylotem do Nancy polski premier ocenił, że najważniejszą dla niego kwestią zawartą w traktacie są wzajemne gwarancje bezpieczeństwa, w tym klauzula o wsparciu na wypadek zagrożenia.

Szef polskiego rządu zapowiedział rozmowy dotyczące tego, jak Polska i Francja mogłyby w pełni korzystać ze wspólnych możliwości dotyczących obrony. Zaznaczył też, że traktat otwiera możliwości współpracy w kwestii najważniejszych technologii obronnych, w tym parasola nuklearnego.

Więcej informacji wkrótce

WIDEO: Incydent podczas spotkania z Tuskiem w Holandii. Interweniowała ochrona Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsatnews.pl