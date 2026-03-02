W wystąpieniu w bazie wojskowej Ile Longue w Bretanii francuski prezydent podkreślił, że na płaszczyźnie geopolitycznej obecne czasy są okresem przełomów z wieloma zagrożeniami.

Francja się zbroi. "Zwiększymy nasz arsenał nuklearny"

- Obecnie przeżywamy okres geopolitycznych wstrząsów, obarczonych ryzykiem - powiedział Macron, dodając, że konieczne jest "wzmocnienie" francuskiego modelu odstraszania nuklearnego.

- Biorąc pod uwagę rosnące ryzyko konfliktów na skalę globalną, przekraczających próg nuklearny, Francja zwiększy swój arsenał nuklearny i wzmocni swoją siłę odstraszania - poinformował.

EN DIRECT | Discours du Président @EmmanuelMacron sur la dissuasion nucléaire de la France, depuis la base de l’Île Longue. https://t.co/bpk2YpKZIh — Élysée (@Elysee) March 2, 2026

Zastrzegł jednak, że Francja nie będzie informować na temat wielkości swojego arsenału. Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) Francja dysponuje 290 głowicami nuklearnymi. Jej arsenał oparty jest na pociskach odpalanych z okrętów podwodnych i przenoszonych przez samoloty Rafale.

Podczas swojego wystąpienia prezydent Francji powiedział że osiem krajów zgodziło się wziąć udział w zaproponowanym przez Francję zaawansowanym odstraszaniu nuklearnym. Wśród tych krajów wymienił Polskę.

Macron wyjaśnił, że odstraszanie nuklearne, daje sojusznikom europejskim możliwość udziału w związanych z nim ćwiczeniach. Poinformował, że po raz pierwszy w jednym z ćwiczeń strategicznych Francji uczestniczyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii.

Zaznaczył jednak, że "decyzje dotyczące broni jądrowej pozostaną wyłącznie w rękach prezydenta Francji". - Nie będzie żadnego dzielenia się ostateczną decyzją - podkreślił.

