Francja przygotowuje się do dużej wojny. Znacząco zwiększa produkcję dronów i pocisków

Już w ubiegłym tygodniu premier Sebastien Lecornu zapowiedział, że francuski rząd zaproponuje stworzenie nowych ram prawnych, które umożliwią państwu dostosowywanie przepisów krajowych w sytuacji zagrożenia. - Z pewnością nie chodzi tu o podważanie praworządności, ale o zapewnienie państwu środków, które pozwolą mu działać skutecznie w czasach kryzysu - mówił 25 marca w Zgromadzeniu Narodowym.

Francja. Obawy przed dużą wojną w Europie. Dodatkowe miliardy euro na obronność

Zgodnie z planem Francja do 2030 roku przeznaczy w sumie 8,5 mld euro na amunicję, stworzy nową platformę umożliwiającą hurtowy zakup pocisków i rakiet, a także będzie tworzyć warunki sprzyjające wejściu firm cywilnych do sektora obronnego.

Nowe przepisy zostaną uwzględnione w zaktualizowanej ustawie o planowaniu wojskowym, która zostanie przedstawiona Radzie Ministrów 8 kwietnia. W projekcie zaznaczono, że zmiany mają "na celu przygotowanie się do 'gospodarki wojennej'".

Założenia rządu w Paryżu podyktowane są wojną na Ukrainie, zagrożeniem ze strony Rosji i toczącymi się działaniami na Bliskim Wschodzie.

Zaznaczono, że siły francuskie w ostatnich tygodniach musiały zestrzeliwać irańskie drony Shahed dużo droższymi pociskami. W związku z uzupełnieniem braków oraz zgromadzeniem rezerw zapadała decyzja o zwiększeniu zapasów bezzałogwowców o 400 proc., bomb kierowanych AASM Hammer o 240 proc., pocisków rakietowych Aster i Mica o 30 proc.

Rząd w Paryżu stworzył specjalny fundusz. Ma ułatwić firmom przejście do sektora obronengo

Zdaniem Lecornu kilka francuskich firm jest w stanie wyprodukować tysiące dronów przechwytujących. W celu wsparcia dla firm cywilnych, które chcą inwestować w obronność francuski rząd stworzył fundusz o wartości 300 milionów euro, który ma ułatwić współpracę między wykonawcami kontraktów wojskowych a przemysłem chemicznym i motoryzacyjnym.

Wspomniana ustawa o planowaniu wojskowym przewiduje, że Francja przeznaczy na obronność 63,3 mld euro w 2027 r., 68,3 mld euro w 2028 r., 72,8 mld euro w 2029 r. i 76,3 mld euro w 2030 r.

