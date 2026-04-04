Francja przygotowuje się do dużej wojny. Znacząco zwiększa produkcję dronów i pocisków
Francja przygotowuje się do dużej wojny w Europie, znacząco zwiększając zapasy dronów i pocisków przechwytujących. Na ten cel Paryż przeznaczy dodatkowych 8,5 mld euro. Powstały nowe przepisy, które mają na celu wprowadzenie "gospodarki wojennej". Udzielane też będzie wsparcie firmom, które chcą wejść do sektora obronnego.
Już w ubiegłym tygodniu premier Sebastien Lecornu zapowiedział, że francuski rząd zaproponuje stworzenie nowych ram prawnych, które umożliwią państwu dostosowywanie przepisów krajowych w sytuacji zagrożenia. - Z pewnością nie chodzi tu o podważanie praworządności, ale o zapewnienie państwu środków, które pozwolą mu działać skutecznie w czasach kryzysu - mówił 25 marca w Zgromadzeniu Narodowym.
Zgodnie z planem Francja do 2030 roku przeznaczy w sumie 8,5 mld euro na amunicję, stworzy nową platformę umożliwiającą hurtowy zakup pocisków i rakiet, a także będzie tworzyć warunki sprzyjające wejściu firm cywilnych do sektora obronnego.
Nowe przepisy zostaną uwzględnione w zaktualizowanej ustawie o planowaniu wojskowym, która zostanie przedstawiona Radzie Ministrów 8 kwietnia. W projekcie zaznaczono, że zmiany mają "na celu przygotowanie się do 'gospodarki wojennej'".
Założenia rządu w Paryżu podyktowane są wojną na Ukrainie, zagrożeniem ze strony Rosji i toczącymi się działaniami na Bliskim Wschodzie.
Zaznaczono, że siły francuskie w ostatnich tygodniach musiały zestrzeliwać irańskie drony Shahed dużo droższymi pociskami. W związku z uzupełnieniem braków oraz zgromadzeniem rezerw zapadała decyzja o zwiększeniu zapasów bezzałogwowców o 400 proc., bomb kierowanych AASM Hammer o 240 proc., pocisków rakietowych Aster i Mica o 30 proc.
Rząd w Paryżu stworzył specjalny fundusz. Ma ułatwić firmom przejście do sektora obronengo
Zdaniem Lecornu kilka francuskich firm jest w stanie wyprodukować tysiące dronów przechwytujących. W celu wsparcia dla firm cywilnych, które chcą inwestować w obronność francuski rząd stworzył fundusz o wartości 300 milionów euro, który ma ułatwić współpracę między wykonawcami kontraktów wojskowych a przemysłem chemicznym i motoryzacyjnym.
Wspomniana ustawa o planowaniu wojskowym przewiduje, że Francja przeznaczy na obronność 63,3 mld euro w 2027 r., 68,3 mld euro w 2028 r., 72,8 mld euro w 2029 r. i 76,3 mld euro w 2030 r.
