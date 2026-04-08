"Mam bardzo ponure wiadomości". Tusk zwrócił się do prezydenta

W środę premier Donald Tusk zaapelował bezpośrednio do prezydenta Nawrockiego, jego współpracowników oraz liderów PiS i Konfederacji, wskazując na rosnące problemy klientów na rynku kryptowalut oraz zbliżające się ponowne głosowanie w Sejmie nad wetem prezydenckim w sprawie regulacji tego rynku.

Weto ws. regulacji rynku kryptowalut. Donald Tusk ujawnia nowe fakty

Tusk podkreślił, że brak odpowiednich regulacji uderza w inwestorów - niezależnie od wielkości zaangażowanych środków - i stawia Polskę w tyle za innymi krajami europejskimi. Jego zdaniem działania polityczne, w tym weto prezydenta oraz stanowisko PiS i Konfederacji, utrudniają lub wręcz uniemożliwiają skuteczną ochronę obywateli.

- Pojawiają się jednak informacje rodzące bardzo poważne pytania: dlaczego PiS, Konfederacja i prezydent blokują te rozwiązania? Być może znaleziono odpowiedź - i być może jej ujawnienie skłoni decydentów do refleksji - zapowiedział.

Według przedstawionych przez niego danych, na przełomie października i listopada 2025 roku - na krótko przed głosowaniem nad ustawą regulującą ryek kryptowalut - prezes giełdy Zonda Krypto, Przemysław Kral, miał przekazać 450 tys. zł na rzecz fundacji Instytut Polski Suwerennej związanej ze Zbigniewem Ziobrą Część tych środków miała zostać przeznaczona na pomoc prawną dla Dariusza Mateckiego oraz księdza Michała Olszewskiego.

Dodatkowo, jak wskazał premier, spółka powiązana z tym środowiskiem miała przekazać 70 tys. euro fundacji "Dobry Rząd", związanej z Przemysławem Wiplerem. Zonda Krypto miała być także głównym sponsorem wydarzenia o charakterze prawicowym, w którym uczestniczyli istotni przedstawiciele sceny politycznej, w tym osoby zaangażowane w kampanię prezydencką.

Tusk zaznaczył, że ujawnione informacje to jedynie część materiału, który - jego zdaniem - wskazuje na możliwe powiązania między polityką a interesami firm dążących do braku regulacji rynku kryptowalut.

Premier zwrócił również uwagę na brak realizacji zapowiedzi dotyczącej projektu ustawy prezydenckiej, która miała powstać w ciągu trzech tygodni. - Minęło 100 dni. Czy ktoś z was widział albo słyszał o projekcie prezydenckim w tej kwestii w sprawie regulacji rynku kryptowalut. Co takiego się dzieje? - zapytał szef rządu. Jego zdaniem świadczy to o tym, że ochrona klinetów nie jest w interesie politycznego środowiska prezydenta.

