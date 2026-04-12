Pierwsze przemówienia po wyborach. "Węgry znów stworzyły historię"
- Węgry znów stworzyły historię – powiedział po zakończeniu głosowania lider opozycji Peter Magyar. Polityk wskazał, że w wyborach parlamentarnych wzięło udział ponad sześć milionów Węgrów, co oznacza ich szczególną ważność. - Jesteśmy optymistycznie nastawieni co do wyników - dodał. Szef kancelarii premiera Viktora Orbana przekazał, że koalicja koalicja Fidesz-KDNP liczy na zdobycie większości.
- Węgry znów stworzyły historię – powiedział po zakończeniu głosowania w wyborach parlamentarnych na Węgrzech lider opozycji Peter Magyar.
Magyar po wyborach: Jesteśmy optymistycznie nastawieni
- Frekwencja wskazuje na to, że zagłosowało ponad 6 milionów Węgrów. Rekordowa frekwencja oznacza, że Węgrzy uznali wybory za szczególnie ważne. Jesteśmy optymistycznie nastawieni co do wyników – dodał Magyar.
- Zachowajcie spokój, będziemy świętować, gdy poznamy wyniki. Węgry ponownie będą wolne - stwierdził lider węgierskiej opozycji.
Dodał, że w trakcie niedzielnych wyborów jego partia odnotowała "tysiące nieprawidłowości". Frekwencja o godz. 18.30 wyniosła 77,80 proc. - w wyborach zagłosowało 5 856 515 osób.
- Dokładnie po 23 latach od referendum, w którym zdecydowaliśmy o przystąpieniu do Unii Europejskiej, 12 kwietnia ponownie zmieni naszą przyszłość - zadeklarował Peter Magyar.
Viktor Orban nie zabrał głosu bezpośrednio po zamknięciu lokali wyborczych. Szef kancelarii premiera Gergely Gulyas przekazał, że koalicja Fidesz-KDNP liczy na zdobycie większości.
- Mamy nadzieję, że partie rządzące ponownie otrzymają mandat do sprawowania rządów na kolejne cztery lata – oświadczył Gulyas. Stwierdził też, że wysoka frekwencja, która była częściowo również wynikiem mobilizacji wyborców Fideszu i KDNP, to sygnał, że węgierska demokracja "jest niezwykle silna".
Według sondażu 21 Research Centre, przeprowadzonego kilka dni przed wyborami, poparcie dla opozycyjnej partii TISZA wynosi 55 proc., co wg. obliczeń Telex.hu dałoby 132 mandaty w parlamencie. Rządzący od 16 lat Fidesz Viktora Orbana według badania mógł liczyć na 38 proc. poparcia.
W głosowaniu zostało wybranych 199 deputowanych Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), czyli jednoizbowego parlamentu. 106 z nich jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.
Liczenie głosów rozpoczęło się natychmiast po zamknięciu lokali. Cząstkowe wyniki - wraz ze wskazaniem odsetka przeliczonych głosów – powinny zostać opublikowane ok. godz. 20. Osoby, które przed oficjalnym zakończeniem wyborów stały już w kolejkach, będą miały możliwość oddania głosu.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej