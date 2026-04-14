W sondażu IBRiS dla Polsat News ankietowanych zapytano o to, czy po miesiącu swojej aktywności jako kandydat Przemysław Czarnek jest dobrym pretendentem na funkcję premiera. 57,5 proc. ogółu badanych odpowiedziało, że "zdecydowanie nie". Zdaniem kolejnych 10,3 proc. respondentów były minister edukacji i nauki "raczej" nie jest odpowiednim kandydatem na szefa rządu.

Jedynie 10,9 proc. uczestników sondażu stwierdziło, że po miesiącu swojej aktywności Czarnek nadal "zdecydowanie jest" dobrym kandydatem na funkcję premiera. 11,9 proc. ankietowanych twierdzi z kolei, że były minister "raczej" nadaje się na tę funkcję.

9,4 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Jakim kandydatem na premiera jest Przemysław Czarnek? Polacy zabrali głos

Wyniki różnią się w zależności od płci, wieku, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania badanych. Przeciwko Czarnkowi częściej opowiadają się mężczyźni niż kobiety. 60,4 proc. panów twierdzi, że były minister edukacji i nauki "zdecydowanie" nie jest dobrym kandydatem na premiera. Odpowiedź "raczej nie" wybrało 10,8 proc. badanych mężczyzn.

54,9 proc. kobiet biorących udział w ankiecie stwierdziło, że Czarnek "zdecydowanie" nie jest dobrym kandydatem na szefa rządu. Zdaniem kolejnych 9,7 proc. pań polityk ten "raczej" nadaje się do sprawowania tej funkcji.

Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 11,2 proc. badanych mężczyzn oraz 10,5 proc. kobiet. 10,7 proc. panów i 13 proc. pań twierdzi z kolei, że Czarnek jest "raczej" odpowiednim pretendentem na stanowisko premiera. 11,8 proc. kobiet i 6,8 proc. mężczyzn nie miało zdania w tej sprawie.

Ci Polacy najgorzej myślą o Przemysławie Czarnku. Polityk chce zostać premierem

Analizując poszczególne grupy wiekowe, okazuje się, że Czarnka najgorzej ocenili ankietowani w wieku od 30 do 39 lat. Aż 70,7 proc. badanych z tej grupy twierdzi, że były minister "zdecydowanie" nie jest dobrym kandydatem na premiera, a kolejne 14,3 proc. ankietowanych sądzi, że "raczej" nim nie jest. Duży sprzeciw wobec jego kandydatury zauważalny był także w grupie wiekowej 55-59 lat (69,6 proc. odpowiedzi "zdecydowanie nie" i 6,7 proc. "raczej nie").

Najlepiej byłego ministra ocenili z kolei respondenci w wieku od 70 do 79 lat. 33,8 proc. z nich uważa, że były minister jest "zdecydowanie" dobrym kandydatem na premiera. Po miesiącu aktywności polityka 5,1 proc. tej grupy uważa, że jest on "raczej" odpowiednim pretendentem na tę funkcję. Łagodnie Czarnka ocenili również ankietowani w wieku od 40 do 49 lat (19,8 proc. odpowiedzi "raczej tak" i 1,8 proc. odpowiedzi "zdecydowanie tak").

Najmłodsi ankietowani, w wieku od 18 do 29 lat, najczęściej wybierali odpowiedź "zdecydowanie nie" (46 proc. głosów). To jednocześnie najmniej zdecydowana grupa wiekowa - aż 27,8 proc. respondentów wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć". Kolejne 4,9 proc. młodych respondentów wskazało odpowiedź "raczej nie", a 8,8 proc. - "raczej tak". Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 12,4 proc. badanych z tej grupy.

Wśród ankietowanych w wieku od 60 do 69 lat dominowała odpowiedź "zdecydowanie nie", na którą wskazało 52,6 proc. respondentów. Kolejne 14,6 proc. badanych z tej grupy wybrało opcję "raczej nie". 12,3 proc. spośród tych osób wskazało, że Czarnek to "raczej" dobry kandydat na premiera, a 10,3 proc. "zdecydowanie" tak twierdzi. 10,2 proc. respondentów nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie.

Przemysław Czarnek kandydatem PiS na premiera. Tak myślą o nim ludzie

59,4 proc. mieszkańców wsi twierdzi, że Czarnek "zdecydowanie" nie jest odpowiednim kandydatem na premiera. Odpowiedzi "raczej nie" udzieliło 9,5 proc. ankietowanych z tej grupy. Jeszcze bardziej krytycznie do byłego ministra podeszli ludzie z średnich miast (od 50 do 250 tys. mieszkańców) - 71,7 proc. z nich twierdzi, że polityk "zdecydowanie" nie jest dobrym pretendentem na szefa rządu, a 9,6 proc. odpowiedziało "raczej nie".

W grupie badanych ze średnich miast zaobserwowano jednocześnie najniższy odsetek osób pozytywnie nastawionych do kandydatury byłego ministra. 2,6 proc. ankietowanych stwierdziło, że jest on "zdecydowanie" dobrym kandydatem na funkcję premiera. Kolejne 8,6 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "raczej tak".

Najwięcej osób postrzegających Czarnka jako dobrego kandydata na premiera zamieszkuje natomiast duże miasta, liczące powyżej 250 tys. mieszkańców. 11,7 proc. członków tej grupy wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 18,3 proc. - "raczej tak". Stosunkowo wysoki odsetek osób uważających polityka za "zdecydowanie" dobrego kandydata na premiera zaobserwowano także wśród mieszkańców wsi. 14,8 proc. ankietowanych z tej grupy wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 7,1 proc. - "raczej tak".

10,8 proc. ankietowanych z małych miast (do 50 tys. mieszkańców) postrzega byłego ministra edukacji i nauki za "zdecydowanie" dobrego kandydata na premiera. Odpowiedź "raczej tak" wybrało kolejne 15,5 proc. ankietowanych. 10,5 proc. badanych z tej grupy twierdzi, że Czarnek jest "raczej" nieodpowiednim kandydatem na szefa rządu, a 42,7 proc. "zdecydowanie" tak twierdzi.

PiS wybrało swojego kandydata na premiera. Tak Polacy postrzegają Przemysława Czarnka

Różnice są obserwowalne także w zależności od wykształcenia respondentów. Najmniej optymistycznie podchodzą do Czarnka ankietowani z wykształceniem wyższym. W tej grupie odnotowano 76,5 proc. odpowiedzi wskazujących na to, że "zdecydowanie" nie jest on dobrym kandydatem na premiera. 9,2 proc. badanych z tej grupy wybrało odpowiedź "raczej nie".

Najwyższy odsetek pozytywnych wskazań zaobserwowano z kolei w grupie ankietowanych z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym. W tym przypadku 17,5 proc. badanych uważa, że jest on "zdecydowanie" dobrym pretendentem na szefa rządu. 19,4 proc. respondentów wybrał odpowiedź "raczej tak".

W grupie ankietowanych z wykształceniem średnim odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 11,5 proc. ankietowanych. 10,9 proc. wskazało z kolei na odpowiedź "raczej tak". 12,2 proc. badanych z tej grupy uważa, że Czarnek "raczej" nie jest dobrym kandydatem na premiera, a 57,4 proc. "zdecydowanie" tak twierdzi.

Wyborcy zapytani o Przemysława Czarnka. Wyróżniają się dwie grupy

94,4 proc. wyborców Lewicy uważa, że były minister "zdecydowanie" nie jest dobrym pretendentem na szefa rządu. Odpowiedzi "raczej nie" udzieliło 5,6 proc. badanych z tej grupy. Żaden wyborca tej partii nie wskazał Czarnka jako "zdecydowanie" lub "raczej" dobrego kandydata na premiera.

Zdecydowany brak poparcia wobec kandydatury Czarnka obserwowalny jest także wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej. Aż 88,6 proc. badanych z tej grupy uważa, że "zdecydowanie" nie jest on dobrym pretendentem na funkcję premiera, natomiast kolejne 7,2 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "raczej nie". 1,3 proc. wyborców KO sądzi, że były minister jest "raczej" odpowiednim kandydatem.

Krytyczni są także wyborcy Konfederacji. 42,5 proc. z nich uważa, że Czarnek "zdecydowanie" nie jest dobrym pretendentem na stanowisko premiera. 41,7 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie", a 6,5 - "raczej tak".

W odmienny sposób do sprawy podeszli wyborcy Trzeciej Drogi, spośród których 11,8 proc. uważa kandydaturę Czarnka za "zdecydowanie" dobrą, a 17,9 proc. - za "raczej" dobrą. Kolejne 7,1 proc. z nich uważa, że były minister "raczej" nie nadaje się na premiera. Odpowiedzi "zdecydowanie nie" udzieliło 58,2 proc. wyborców Trzeciej Drogi.

Największy entuzjazm widać z kolei wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, spośród których aż 46,8 proc. uważa Czarnka za "zdecydowanie" dobrego kandydata, a 21,9 proc. - za "raczej" dobrego. 7,9 proc. wyborców tej partii udzieliło odpowiedzi "raczej nie", a 3,7 proc. - "zdecydowanie nie". Jednocześnie wyborcy PiS najczęściej wybierali odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć", na którą wskazało 12,5 proc. ankietowanych z tej grupy.

Czy Przemysław Czarnek jest dobrym kandydatem na premiera? Wyborcy są podzieleni

Bardzo dobre zdanie o Czarnku mają również ci, którzy w wyborach prezydenckich oddali głos na Karola Nawrockiego. W tej grupie 44,3 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 27,1 proc. - "raczej tak". Kolejne 8,3 proc. badanych z tej grupy uważa z kolei, że były minister "raczej" nie jest odpowiednim pretendentem na funkcję premiera. Odpowiedzi "zdecydowanie nie" udzieliło 5,9 proc. osób.

Mieszane odczucia mają wyborcy Sławomira Mentzena, spośród których odpowiedzi "raczej tak" udzieliło 21,5 proc. osób, a nikt nie odpowiedział, że Czarnek jest "zdecydowanie" dobrym kandydatem. Kolejne 29,5 proc. ankietowanych z tej grupy wskazało odpowiedź "raczej nie". 45,2 proc. sympatyków Mentzena uważa Czarnka za "zdecydowanie" nieodpowiedniego kandydata na szefa rządu.

Wyborcy Grzegorza Brauna wybierali z kolei tylko dwie odpowiedzi - "zdecydowanie nie" i "raczej nie". Na pierwszą z nich wskazało 67,4 proc. ankietowanych z tej grupy, natomiast na drugą - następne 32,6 proc.

Zwolennicy Szymona Hołowni w większości uważają Czarnka za "zdecydowanie" nieodpowiedniego kandydata na premiera. Odpowiedzi takiej udzieliło 77,6 proc. respondentów. 20,8 proc. uznało natomiast, że były minister "raczej" nie jest odpowiednią osobą na to stanowisko. Odpowiedzi "raczej tak" udzieliło 1,6 proc. wyborców byłego marszałka Sejmu.

Wśród wyborców Rafała Trzaskowskiego na odpowiedź "zdecydowanie nie" postawiło 88,2 proc. osób. Kolejne 7,1 proc. udzieliło odpowiedzi "raczej nie", a 1,4 proc. - "raczej tak". Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 3,2 proc. badanych z tej grupy.

87,8 proc. osób, które w ostatnich wyborach prezydenckich oddało głos na Magdalenę Biejat, wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie". Następne 5 proc. twierdzi, że Czarnek "raczej" nie jest dobrym kandydatem na premiera. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 7,2 proc. ankietowanych z tej grupy.

Pod względem poparcia dla kandydatury byłego ministra najbardziej wyróżniają się wyborcy Adriana Zandberga, którzy w badaniu byli jednomyślni. Dokładnie 100 proc. z nich oceniło, że Czarnek "zdecydowanie" nie jest dobrym kandydatem na premiera.

Badanie IBRiS dla Polsat News zostało zrealizowane w dniach 8-13 kwietnia 2026 metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

