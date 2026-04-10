- Z tego miejsca chciałbym wezwać wszystkich, którzy nie są tchórzami, żeby mówili prawdę, żeby mówili o zamachu smoleńskim - powiedział Jarosław Kaczyński do zebranych ludzi przed Pałacem Prezydenckim w 16. rocznicę katastrofy smoleńskiej. - Kłamstwo smoleńskie ciągle trwa - dodał.



- Tak, proszę państwa i to, że w 16 lat po tym zamachu nie ma ciągle nigdzie ani w Polsce, ani na świecie w pełni gotowego oficjalnego dokumentu, który by to stwierdzał, nie jest żadnym dowodem na to, że go nie było - ocenił polityk.

Jarosław Kaczyński: Musimy dojść do prawdy o Smoleńsku

Prezes PiS przypomniał, że zbrodnia katyńska została przyjęta do wiadomości przez zachód dopiero wtedy, kiedy przyznali się do niej sami Rosjanie. - Nie możemy zaakceptować prawa Rosji, czy kogokolwiek innego do mordowania naszych elit. Czy w ogóle do mordowania jakiegokolwiek Polaka - dodał.

- Czas dzisiejszy to czas, w którym sprawa smoleńska jest jakby zogniskowaniem całego problemu. Musimy dojść do prawdy o Smoleńsku - zaznaczył polityk.

ZOBACZ: 16. rocznica katastrofy smoleńskiej. Uroczystości w Warszawie i Krakowie

Prezes PiS ocenił, że współczesna Polska jest przeciwieństwem tego, co reprezentował jego brat, zmarły w katastrofie prezydent Lech Kaczyński.

- Mamy dziś kraj, który przeżywa naprawdę ciężki kryzys. Mamy kraj, który jest przeciwieństwem tych oczekiwań - kontynuował.

Rocznica katastrofy smoleńskiej. W archikatedrze odprawiono mszę świętą

Wcześniej w archikatedrze warszawskiej odbyła się msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Liturgii z udziałem m.in. prezydenta RP Karola Nawrockiego przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.

Prezydent przed liturgią złożył wiązankę biało-czerwonych kwiatów przed tablicą upamiętniającą Lecha Kaczyńskiego.

ZOBACZ: Antypolskie hasła podczas uroczystości smoleńskich i katyńskich. Prowokacje w Rosji

W eucharystii uczestniczyli także politycy PiS m.in. prezes Jarosław Kaczyński, b. premier Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak czy Piotr Gliński.

10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w katastrofie samolotu Tu-154, wiozącego delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria, najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

