"Kłamstwo smoleńskie ciągle trwa". Mocne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego
- Kłamstwo smoleńskie ciągle trwa - powiedział Jarosław Kaczyński do zebranych ludzi przed Pałacem Prezydenckim. - Z tego miejsca chciałbym wezwać wszystkich, którzy nie są tchórzami, żeby mówili prawdę, żeby mówili o zamachu smoleńskim - podkreślił. Wcześniej w archikatedrze warszawskiej odbyła się msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej.
- Tak, proszę państwa i to, że w 16 lat po tym zamachu nie ma ciągle nigdzie ani w Polsce, ani na świecie w pełni gotowego oficjalnego dokumentu, który by to stwierdzał, nie jest żadnym dowodem na to, że go nie było - ocenił polityk.
Jarosław Kaczyński: Musimy dojść do prawdy o Smoleńsku
Prezes PiS przypomniał, że zbrodnia katyńska została przyjęta do wiadomości przez zachód dopiero wtedy, kiedy przyznali się do niej sami Rosjanie. - Nie możemy zaakceptować prawa Rosji, czy kogokolwiek innego do mordowania naszych elit. Czy w ogóle do mordowania jakiegokolwiek Polaka - dodał.
- Czas dzisiejszy to czas, w którym sprawa smoleńska jest jakby zogniskowaniem całego problemu. Musimy dojść do prawdy o Smoleńsku - zaznaczył polityk.
ZOBACZ: 16. rocznica katastrofy smoleńskiej. Uroczystości w Warszawie i Krakowie
Prezes PiS ocenił, że współczesna Polska jest przeciwieństwem tego, co reprezentował jego brat, zmarły w katastrofie prezydent Lech Kaczyński.
- Mamy dziś kraj, który przeżywa naprawdę ciężki kryzys. Mamy kraj, który jest przeciwieństwem tych oczekiwań - kontynuował.
Rocznica katastrofy smoleńskiej. W archikatedrze odprawiono mszę świętą
Wcześniej w archikatedrze warszawskiej odbyła się msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Liturgii z udziałem m.in. prezydenta RP Karola Nawrockiego przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.
Prezydent przed liturgią złożył wiązankę biało-czerwonych kwiatów przed tablicą upamiętniającą Lecha Kaczyńskiego.
ZOBACZ: Antypolskie hasła podczas uroczystości smoleńskich i katyńskich. Prowokacje w Rosji
W eucharystii uczestniczyli także politycy PiS m.in. prezes Jarosław Kaczyński, b. premier Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak czy Piotr Gliński.
10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w katastrofie samolotu Tu-154, wiozącego delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria, najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.
