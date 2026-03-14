Podczas wystąpienia w Lubartowie Przemysław Czarnek odniósł się do słów premiera Donalda Tuska o telefonach z zagranicy, które miał otrzymywać w sprawie programu SAFE. Kandydat na premiera PiS w ostrych słowach dopytywał, kto kontaktował się z szefem rządu.

- Kolego jego mości, kto do ciebie dzwoni? Kto lobbuje? Kto cię zmusza do tego, żebyś łamał konstytucję, żebyś łamał prawo i zaciągał ogromną pożyczkę, która będzie w rękach obcych? Bezpieczeństwo nie będzie już w naszych rękach. Kto cię do tego zmusza? Tu Polakom musisz powiedzieć, bo nasze sprawy muszą być w naszych rękach - podkreślił Czarnek.

Spór wokół SAFE. Czarnek zwraca się do Tuska: Kto do ciebie dzwonił?

W dalszej części wypowiedzi polityk nawiązał do ustawy o SAFE, którą zawetował prezydent Karol Nawrocki. Czarnek sugerował, że pojawiała się presja ze strony niemieckich instytucji i mediów.

- Ustawa o SAFE, zawetowana przez pana prezydenta Karola Nawrockiego w imię naszego bezpieczeństwa, naszej przyszłości, naszej niepodległości i suwerenności, była uchwalana pod nadzorem ambasadora Republiki Federalnej Niemiec, która to Republika Federalna Niemiec nie bierze ani euro z tej pożyczki brukselsko-niemieckiej - stwierdził.

ZOBACZ: "Ja sobie z tym poradzę". Tusk o prezydencie Nawrockim

Jak dodał, jego zdaniem pojawiają się pytania o interesy niemieckiej dyplomacji i mediów w tej sprawie. Wspomniał m.in. o aktywności ambasadora Niemiec w mediach społecznościowych oraz publikacjach na temat pożyczki w dzienniku "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

- Jaki ma interes ambasador Republiki Federalnej Niemiec, żeby jeszcze w internecie, w mediach społecznościowych żądać od Polski zadbania o nasze niby bezpieczeństwo. Jaki ma interes "Frankfurter Allgemeine Zeitung", żeby dokładnie w dniu, kiedy decydują się sprawy tej nieuczciwej pożyczki, pisać duże artykuły o tym, że Polacy powinni wziąć tą pożyczkę? - pytał.

Na koniec Czarnek ponownie zwrócił się bezpośrednio do premiera, pytając, kto kontaktował się z nim w tej sprawie.

- Kto do ciebie dzwonił Tusku? Oni? Friedrich? Ursula? Do ciebie powinni dzwonić Polacy, zwykli, prości, którzy stanęli wczoraj pod Pałacem Prezydenckim i bronili Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dodał.

