Francja wyśle systemy obronne na Cypr - poinformował prezydent Emmanuel Macron. Decyzja ma związek z narastającym napięciem na Bliskim Wschodzie i obawami przed dalszą eskalacją konfliktu w regionie.

Jak przekazał francuski przywódca, w ostatnich godzinach rozmieszczono myśliwce Rafale, systemy przeciwlotnicze oraz radary powietrzne. Operacja ta będzie kontynuowana, aby wzmocnić zdolności obronne oraz monitoring sytuacji w regionie.

Jednocześnie poinformował, że francuski lotniskowiec Charles de Gaulle obrał kurs na Morze Śródziemne.

Macron jasno o ataku na Iran: Nie możemy poprzeć

Macron zaznaczył jednocześnie, że Francja nie może poprzeć działań militarnych prowadzonych przez Stany Zjednoczone i Izrael. Podkreślił, że konflikt w Iranie rozszerza się na sąsiednie obszary i niesie poważne konsekwencje dla pokoju oraz bezpieczeństwa międzynarodowego.

Jak ocenił, działania przeciwko Iranowi zostały przeprowadzone "poza prawem międzynarodowym". Według francuskiego przywódcy ataki, które rozpoczęły się w wyniku eskalacji konfliktu, nie były zatwierdzone ani przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, ani przez inne odpowiednie międzynarodowe instytucje, co podważa ich legalność w świetle prawa międzynarodowego.

Jednocześnie dodał, że "Islamska Republika Iranu ponosi główną odpowiedzialność za tę sytuację", wskazując na jej "niebezpieczny" program nuklearny, wsparcie dla regionalnych sojuszników oraz wydawanie rozkazów strzelania do "własnych obywateli" podczas protestów w styczniu.

W telewizyjnym orędziu prezydent ujawnił, że w pierwszych godzinach kryzysu francuskie siły zbrojne strąciły drony w ramach uzasadnionej obrony, chroniąc przestrzeń powietrzną swoich sojuszników. Jak podkreślił Francja ma umowy obronne z Katarem, Kuwejtem i ZEA i wyraża z nimi pełną solidarność.

