Według dziennika "The Jerusalem Post" do zhakowania IRIB doszło niedługo po ataku izraelskich myśliwców na dwa kompleksy telewizji w Teheranie. W publikacji podano również, że kierownictwo stacji oraz władze w Iranie już od kilku godzin w sobotę wiedziały o zabiciu najwyższego przywódcy Alego Chameneiego i przygotowywano się do ogłoszenia tej informacji.

Po atakach transmisje radiowe i telewizyjne zostały na kilka minut zawieszone, po czym ponownie je wznowiono. Prezenter kanału informacyjnego IRIB, nadającego z alternatywnego studia w pobliżu jednej z dzielnic w północnym Teheranie, powiedział po powrocie sygnału, że nadawca padł ofiarą ataku ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela, a program został przywrócony na antenę.

Przejęli sygnał telewizyjny w Iranie. Wyemitowano przemówienia Trumpa i Netanjahu

Później irańskie kanały telewizyjne zmagały się z trudnościami technicznymi i ograniczeniem oferty programowej, a niektóre transmisje radiowe uległy poważnym zakłóceniom.

Kilka godzin po ataku na IRIB doszło do przejęcia transmisji satelitarnej irańskich kanałów telewizyjnych - podał "The Jerusalem Post". Transmisja nadawana tuż przed północą lokalnego czasu obejmowała wiadomości przekazane przez premiera Izraela Binjamina Netanjahu i fragment przemówienia prezydenta USA Donalda Trumpa skierowanego do narodu irańskiego.

Stacja - zamiast standardowych, propagandowych informacji - pokazała również nagrania z amerykańskich ataków rakietowych na różne miejsca, w tym na biuro zabitego w sobotę ajatollaha Chameneigo.

Irański nadawca celem ataków. Uszkodzono część kompleksów

W niedzielę wieczorem w siedzibę stacji trafił izraelski pocisk, wywołując pożar. Irańska agencja informacyjna ISNA potwierdziła, że część kompleksu nadawczego IRIB została uszkodzona, choć podkreśliła, że stacja wciąż pozostaje na antenie.

IRIB była wcześniej celem ataków podczas 12-dniowej wojny między Izraelem a Iranem w czerwcu ubiegłego roku. Wówczas stacja musiała przerwać nadawanie wiadomości, ponieważ w studio, skąd prowadzono relację zawalił się sufit, zmuszając prezentera do ucieczki.

Stany Zjednoczone wspólnie z Izraelem atakują od soboty Iran, który przeprowadza kontruderzenia na izraelskie miasta i amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie.

