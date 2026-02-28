"Dokończcie robotę". Netanjahu wystosował apel

- Dziś rano zniszczyliśmy kompleks tyrana Chameneiego - powiedział Binjamin Netanjahu, wskazując, że przez trzy dekady ajatollah rozprzestrzeniał terroryzm na świat i "unieszczęśliwiał własny naród".

Premier Izraela stwierdził też, że w czasie swoich rządów irański przywódca "pracował nad programem mającym na celu zniszczenie państwa Izrael".

Ali Chamenei nie żyje? Netanjahu: Jest wiele oznak

W swoim oświadczeniu Netanjahu wskazał też, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że ajatollah już nie żyje. - Jest wiele oznak, że tego tyrana już nie ma. Dziś rano wyeliminowaliśmy wysokich rangą urzędników reżimu ajatollaha, dowódców Gwardii Rewolucji, wysokie rangą postaci w programie nuklearnym - poinformował, dodając, że działania będą kontynuowane.

- W ciągu najbliższych kilku dni uderzymy w tysiące kolejnych celów reżimu terrorystycznego - zapewnił izraelski premier i stwierdził, że ataki będą trwały tak długo, "jak to konieczne".

Zaapelował też do społeczeństwa Iranu, by "zalało ulice i dokończyło robotę". Netanjahu stwierdził, że Izrael stworzy warunki, by naród irański "uwolnił się z łańcuchów dyktatury". Zapewnił, że operacja "doprowadzi do prawdziwego pokoju". Chwalił też Donalda Trumpa, nazywając go "liderem, który dotrzymuje słowa" i prowadzi "historyczne przywództwo".

Wkrótce więcej informacji.

